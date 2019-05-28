Радость матери: шестимесячная дочь Нюши учится ползать

28-летняя Нюша в Stories поделилась первыми успехами своей шестимесячной дочери. Последние кадры с малышкой исполнительница публиковала еще в феврале, показывая подписчикам крохотные пяточки ребенка. Впервые за три месяца новоиспеченная мать разместила свежую публикацию с дочернью. Девочка учится ползать на детском коврике и уверенно держит головку. «Поползла наша принцесса», — отметила Нюша.

Ранее певица уверяла, что поклонники все чаще стали спрашивать ее о том, когда она приступит к записи новых композиций. Исполнительница поспешила напомнить верным почитателям, что не так давно стала матерью и теперь принадлежит не только себе. Кроме того, Нюша не готова на долгое время расставаться с дочерью.