Названы самые бесполезные советы врачей

Известный совет не мочить манту оказался бесполезным с точки зрения экспертов, поскольку вакцину вводят в нижние слои кожи и вода не может оказать никакого влияния на инъекцию. Сомнительной оказалась и рекомендация пить по восемь стаканов воды в день, поскольку объем жидкости в организме рассчитывается индивидуально, исходя из массы тела и других показателей.

В список попали и мифы о вкусовых зонах языка, где каждая отвечает за распознавание соленого, сладкого, горького и кислого вкусов, а также бесполезным сочли совет об обязательном завтраке.

По мнению экспертов, зрение не испортится от долгого пребывания за компьютером или телевизором, от этого появляется только усталость глаз. Рекомендуемые противовирусные препараты при простуде также сочли бесполезными, поскольку данные лекарства не способствуют быстрому выздоровлению.