Полет фантазии не остановить: мастера тату показали высший класс на фестивале в Москве

Лучшие мастера со всего мира и представители смежных субкультур соберутся в большом и светлом павильоне выставочного центра «Сокольники», чтобы обменяться опытом, продемонстрировать свои работы и сделать сотни татуировок в особой атмосфере.

Гости смогли прикоснуться к вековым традициям, узнать о стилях и направлениях современной татуировки, посмотреть на работу мастеров, увидеть тысячи уникальных татуировок и продемонстрировать свою. В программе мероприятия были лекции от ведущих тату-мастеров, выступление музыкальных коллективов, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, интервью со звездными гостями и многое другое,