Вт, 28.05.2019
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  • Полет фантазии не остановить: мастера тату показали высший класс на фестивале в Москве

Полет фантазии не остановить: мастера тату показали высший класс на фестивале в Москве

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Международная Московская Тату Конвенция прошла 25 и 26 мая в российской столице. Конечно, мастера дали волю фантазии, рассказывает Elu24.

Лучшие мастера со всего мира и представители смежных субкультур соберутся в большом и светлом павильоне выставочного центра «Сокольники», чтобы обменяться опытом, продемонстрировать свои работы и сделать сотни татуировок в особой атмосфере. 

Гости смогли прикоснуться к вековым традициям, узнать о стилях и направлениях современной татуировки, посмотреть на работу мастеров, увидеть тысячи уникальных татуировок и продемонстрировать свою. В программе мероприятия были лекции от ведущих тату-мастеров, выступление музыкальных коллективов, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, интервью со звездными гостями и многое другое,

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