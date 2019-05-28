Дочь Ирины Салтыковой перенесла пластическую операцию после нападения собак

Полгода назад Ирина Салтыкова была в отчаянии: на наследницу звезды 90-х напала овчарка, изуродовав лицо. Только вчера дочь исполнительницы Алиса избавилась от последнего рубца, напоминающего о трагедии, рассказывает Стархит.
С детства дочь певицы жила в Лондоне, где училась и занималась развитием творческой карьеры, даже выпустила несколько клипов. Но наследнице Ирины Салтыковой не удалось покорить зарубежную публику, и при поддержке звездной матери она переехала в Россию, где продолжила развиваться в музыкальной сфере. Мать и дочь очень сблизились, стали появляться вместе на светских мероприятиях и устраивать семейные вечера.
Но полгода назад их совместная прогулка закончилась трагедией: на глазах у Ирины на Алису набросилась собака. «Меня покусала за лицо овчарка, фото не буду публиковать, так как зрелище не для слабонервных. Были разорваны верхняя и нижняя губа, перегрызена рука, поскольку от зверя пришлось отбиваться. Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, посадила в машину и привезла в клинику «Лапино», — поделилась дочь артистки в микроблоге.
Алисе и Ирине повезло — в больнице дежурил пластический хирург, который срочно назначил пострадавшей операцию, длившуюся более часа. Проснувшись после наркоза, Алиса оценила результат работы врача. Девушка ожидала, что навсегда останется с изуродованным лицом, но швы оказались ровными и аккуратными. Реабилитация шла успешно, но произошла деформация губы, так как в местах разрывов образовалось много рубцовой ткани. Однако недавно и эту проблему смогли решить специалисты.
Также дочь Ирины Салтыковой, пользуясь случаем, обратилась к подписчицам, которые идут на операции не ради корректировки повреждений, а в погоне за идеалами. «Не ложитесь под скальпель без нужды. Благодарите Бога за свои прекрасные личики», — советует Алиса.
Поклонники начинающей певицы были тронуты ее откровением. Подписчики переживали и за Ирину, представляя ее тревогу за дочь. «Как я сочувствую вашей маме, Боже, что она испытала от страха за вас, наверное, ад. Радости вам и благополучия», — желали пользователи.
Комментаторам удалось узнать и подробности происшествия. Алиса пояснила, что с детства знала напавшую собаку, но к старости животное стало злым и агрессивным. Поклонники отметили: все осталось позади, и у дочки артистки больше нет причин для комплексов, ведь, судя по снимку, опубликованному ею, на лице потерпевшей нет ни намека на шрамы.