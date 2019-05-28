Дочь Ирины Салтыковой перенесла пластическую операцию после нападения собак

Также дочь Ирины Салтыковой, пользуясь случаем, обратилась к подписчицам, которые идут на операции не ради корректировки повреждений, а в погоне за идеалами. «Не ложитесь под скальпель без нужды. Благодарите Бога за свои прекрасные личики», — советует Алиса.

Поклонники начинающей певицы были тронуты ее откровением. Подписчики переживали и за Ирину, представляя ее тревогу за дочь. «Как я сочувствую вашей маме, Боже, что она испытала от страха за вас, наверное, ад. Радости вам и благополучия», — желали пользователи.

Комментаторам удалось узнать и подробности происшествия. Алиса пояснила, что с детства знала напавшую собаку, но к старости животное стало злым и агрессивным. Поклонники отметили: все осталось позади, и у дочки артистки больше нет причин для комплексов, ведь, судя по снимку, опубликованному ею, на лице потерпевшей нет ни намека на шрамы.