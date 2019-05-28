Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon

«Играли с моими малышами на площадке для маленьких собак в парке Кивила, на входе табличка, правда, износилась и кто-то фломастером написал: Väikesed koerad. Но тут одна дама решила прийти сюда именно с питбулем, ссылаясь на то, что на заборе фломастером тоже написано. Всю жизнь данная площадка была для маленьких собак, ведь для более крупных пород площадка находится в нескольких шагах от этой. Там с табличкой всё в полном порядке и четко написано: Suured koerad.

Но питбуль хотел гулять именно здесь, поэтому хозяйке плевать на то, что он вцепился своими клыками в шею моего малыша. Я с трудом оттащила. Испытала большое потрясение, пожалуйста, сделайте что-нибудь с табличкой, а то я уже готова ее купить сама», - пишет Юлия.

ФОТО: Фото читательницы

«Быть может, это я не права, и вожу своих маленьких собачек на прогулку в неправильное место? Может, так и было задумано по проекту, что обе площадки предназначены только для больших собак, а маленьких нужно носить исключительно в кармане вне этой территории?» - спрашивает Юлия.

В Таллиннском департаменте окружающей среды оперативно отреагировали на запрос портала Limon.ee в связи с площадками для собак в парке Кивила. Спустя месяц после обращения табличку заменили. Теперь хозяева маленьких собак могут не беспокоиться за своих питомцев.

«В связи с данным инцидентом в парке Кивила кроме вашего обращения других запросов не поступало. Но мы обращаем внимание хозяев всех собак, что хоть на площадках можно гулять с собаками без поводка, их хозяин должен обеспечить безопасность других животных и людей. Надеемся, что собака породы чихуахуа уже поправилась.

Таллиннский департамент окружающей среды планирует к началу июня заменить все таблички или добавить недостающие элементы», - ответили нам в департаменте.

ФОТО: Фото читательницы

Стоит отметить, что обещание выполнено и уже сегодня на площадке всё с вывеской в порядке.