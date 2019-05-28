Туристам в Греции принесли счет на 836 евро за салат, кальмары и пиво

На греческом острове Миконос ресторан DK Oyster выставил туристам из США счёт на 836 евро за обед, состоявший из кальмаров, салатов и пива, пишет Tourister.ru.
Как пишет издание The Sun, туристы были возмущены счётом, в котором только шесть кальмаров стоили 600 евро. Ещё 150 евро вышли шесть кружек пива, 59.4 евро — три салата «Цезарь», а 17.8 евро — две бутылки воды. Один стакан томатного сока обошелся в 18 евро.
Американцы рассказали, что меню с ценами им предоставлено не было. Счёт они оплатили, но опубликовали свой отзыв о ресторане на сайте TripAdvisor, прикрепив к нему фотографию чека. Они призвали туристов не посещать этот ресторан.
Оказалось, что их случай не был первым: ещё один пользователь разместил чек на 136 евро за два бокала вина, а другой был вынужден заплатить 25 евро за кофе.