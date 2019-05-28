Ольгу Орлову осудили за пикантный снимок с молодым артистом

Накануне Ольга выложила провокационное фото с Алексеем Воробьевым. Артистка присела к нему на колени. Многих этот кадр возмутил. Ольге поспешили напомнить, что Алексей намного моложе ее. Стоит отметить, что сама Орлова ничего страшного в разнице в возрасте в пользу женщины не видит, наоборот, она поддерживает тенденцию среди молодых мужчин выбирать «девушек постарше», так как женщины с возрастом становятся мудрее и правильнее реагируют на мужские поступки, пишет 7d.org.ua.