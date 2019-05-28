Вт, 28.05.2019
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  • Не взглянуть без слез! Поклонники раскритиковали Анну Хилькевич за откровенное платье

Не взглянуть без слез! Поклонники раскритиковали Анну Хилькевич за откровенное платье
ФОТО

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Анна Хилькевич

ФОТО: Instagram

Новая фотография актрисы в соцсетях вызвала волну негодования у поклонников.

«Как вам такое в 12 часов дня, только проснулась, жду когда чай заварится», — пошутила актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие поклонники высоко оценили снимок звезды и не скупятся на комплименты в комментариях. «Как будто двоих детей и нет», «Какая красотка», «Невероятно красивая», - пишут они. Однако нашлись и недоброжелатели, которым фото актрисы не понравилось. Кто-то пишет о неудачном ракурсе для съемки, другие обратили внимание на ребра актрисы.

«У вас рахит, судя по этому фото», «Ужасный вид, почти дистрофия!» - пишут самые несдержанные подписчики.

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