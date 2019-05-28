Не взглянуть без слез! Поклонники раскритиковали Анну Хилькевич за откровенное платье

«Как вам такое в 12 часов дня, только проснулась, жду когда чай заварится», — пошутила актриса.

Многие поклонники высоко оценили снимок звезды и не скупятся на комплименты в комментариях. «Как будто двоих детей и нет», «Какая красотка», «Невероятно красивая», - пишут они. Однако нашлись и недоброжелатели, которым фото актрисы не понравилось. Кто-то пишет о неудачном ракурсе для съемки, другие обратили внимание на ребра актрисы.