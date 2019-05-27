Фото: в парке Левенру прошел невероятно яркий Венецианский карнавал

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, Венецианский карнавал проводится в этом районе в течение 9 лет. «Костюмированный праздник для всей семьи собрал множество гостей из столицы и не только. На ряду с обширной концертной программой, кульминацией карнавала стал конкурс карнавальных костюмов и масок, который создал феерическое настроение и атмосферу в парке Лёвенру. Благодарим всех участников ярмарки», - пояснил Рийбе.