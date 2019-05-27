Пять знаков Зодиака, которых ждет удача летом 2019 года

Лето - удивительное время года, а в 2019 году оно станет еще и благоприятным в большинстве аспектов. Планеты и звезды усилят такие проявления, как напор, энергия, личная инициатива, агрессия, форсирование действий. Это говорит о том, что в течение трех летних месяцев будет просто совершить какой-то прорыв, чтобы изменить жизнь, распрощаться с негативом и выбраться из черной полосы. Повезет всем, однако некоторым знакам - даже чуточку больше.

Овен

Лето для Овнов сложится как никогда удачно. Особые успехи ожидаются в сфере любви и отношений. Чтобы удача не отступала ни на шаг, представителям этого знака следует научиться понимать знаки звезд. Дело вот в чем: летом будет много странных и непонятных событий, которые могут заставить свернуть с намеченного пути.

Астрологи настоятельно рекомендуют не раскрывать никому свои карты - не говорить о задуманном, не делиться планами и не позволять людям или событиям влиять на свои решения.

Это тот самый момент, когда Овнам предстоит показать силу характера и настойчивость натуры.

Лев

Львов ждут три благоприятных месяца, когда можно и нужно начать новую жизнь. В июле, июне и августе сделать это будет проще всего. Звездная картина намекает, что пришло время перевернуть этот мир и забрать свое. Но даже несмотря на то, что лето будет невероятно насыщенным, впадать в крайности опасно.

У Львов будет полно сил, решимости, планов и возможностей, но очень высок риск, что в последний момент все пойдет прахом из-за чьей-то импульсивности.

Приятной компенсацией можно считать то обстоятельство, что одновременно многие проблемы решатся сами собой, совершенно не требуя львиной доли усилий.

Дева

Летом у Дев могут радикальным образом измениться жизненные принципы, взгляды на мир, людей и привычные, казалось бы, вещи. Это будет очень яркий период жизни, который заставит по-новому взглянуть на все. В связи с этим могут часто случаться легкие перепады настроения, но это не страшно, ведь удача станет верной спутницей и соратницей во многих битвах.

Астрологи советуют слушать себя, и если интуиция заранее не подскажет Девам обратить внимание на что-то важное, то лето можно провести в череде разочарований и неприятных сюрпризов.

Увы, но многие Девы склонны к пессимизму, поэтому неожиданной удаче они радуются гораздо меньше, чем огорчаются внезапным неприятностям.

Водолей

Рожденные под покровительством Водолея получат летом 2019 года уникальный шанс проявить сильные стороны личности. Это наилучшим образом скажется практически на всех направлениях жизни. Самое главное - заранее избавиться от злости и обиды. Июль и август - пик удачи. В эти месяцы звезды повысят боевой дух, который сослужит хорошую службу в делах, карьере и любви.

Планеты буквально запрограммируют представителей этого знака на удачу, успех и везение во всем. Поэтому "да" - поездкам, отпускам, общению, переменам, активности и личной инициативе.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют летом ступить на пусть созидания и в очередной раз отказаться от общих для всех прочих знаков тенденций. Не стоит выгрызать себе путь к успеху - удача придет, как только Рыбы встанут на тропу гармонии и уравновешенности.

Важно избегать крайностей, вызываемых бурными негативными атаками со стороны, нести красоту и любовь в мир, делать добрые дела и думать о том, как стать счастливее.