Фото: сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку

45-летняя Наташа Королева и 49-летний Сергей Глушко вместе почти 18 лет. Звезды составляют одну из крепких пар российского шоу-бизнеса, которая не перестает демонстрировать любовь друг к другу. Супруги воспитывают 17-летнего сына Архипа. В отличие от знаменитых родителей, молодой человек не любит афишировать личную жизнь. Но его свежие публикации в социальной сети стали предметом пристального внимания поклонников.

ФОТО: Instagram

Глушко-младший показал снимок с девушкой, сопроводив смайликами в виде сердечек. Возможно, таким образом молодой человек хотел намекнуть о серьезности отношений. Избранницей Архипа оказалась 23-летняя модель Мария Слугина из Саратова. Девушка не раз принимала участие в местных конкурсах красоты «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио», имеет титул первой вице-мисс конкурса «Miss June». Кроме того, Мария увлекается восточными танцами, а недавно появилась в одном из выпусков «ДОМа-2».

Архипа и Марию, очевидно, объединяет любовь к музыке. Свои снимки модель часто подписывает хэштегом «начинающая певица». Возможно, вскоре публика увидит ее на сцене, а пока девушка наблюдает за выступлениями Наташи Королевой из-за кулис.

На одной из публикаций модель поблагодарила звезду за теплый вечер, проведенный на концерте. Марии удалось познакомиться и с бабушкой Архипа — Людмилой Порывай. А чуть позже девушка появилась на совместном снимке с Сергеем Глушко и творческой командой его звездной жены.

ФОТО: Instagram

Пока влюбленные не делали официальных заявлений, однако в кадре Архип без стеснения обнимает возлюбленную. Видимо, родители не против первого романтического увлечения сына и одобряют его выбор.

Неизвестно, действительно ли Глушко-младший закрутил серьезный роман. Ведь юноша сейчас получает образование в США и редко появляется на родине. Кроме того, Архип равнодушен к шоу-бизнесу, а год назад он нашел первую работу в сфере кулинарии.