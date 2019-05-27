Почему на курортах в Турции двоих мужчин не поселят в один номер?

Ни разу не был в Турции. Мы решили с другом исправить ситуацию и наконец познакомиться с этой страной. Но мне говорят, что двоих мужчин там не поселят в одном номере. Что за бред?
Многие турецкие отели не селят у себя мужчин, приехавших отдыхать в гордом одиночестве или вдвоем, утверждает Turizm.
Поэтому у пары друзей, а также отцов, планирующих отдых в Турции с сыновьями, якобы могут возникнуть трудности, пишет Aif.by.
Данная практика действует на протяжении многих лет. Почему-то владельцы отелей уверены: одиночки будут на отдыхе сильно напиваться, нарушать ночной покой, агрессивно себя вести, затевать драки. Точно так же и пары мужчин.