Пн, 27.05.2019
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Почему на курортах в Турции двоих мужчин не поселят в один номер?

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Отпуск. Турция. Иллюстративный снимок.

ФОТО: limon.ee

Ни разу не был в Турции. Мы решили с другом исправить ситуацию и наконец познакомиться с этой страной. Но мне говорят, что двоих мужчин там не поселят в одном номере. Что за бред?

Многие турецкие отели не селят у себя мужчин, приехавших отдыхать в гордом одиночестве или вдвоем, утверждает Turizm.

Поэтому у пары друзей, а также отцов, планирующих отдых в Турции с сыновьями, якобы могут возникнуть трудности, пишет Aif.by.

Данная практика действует на протяжении многих лет. Почему-то владельцы отелей уверены: одиночки будут на отдыхе сильно напиваться, нарушать ночной покой, агрессивно себя вести, затевать драки. Точно так же и пары мужчин. 

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