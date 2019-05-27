Эксперты назвали главные причины рака у людей

Исследователи из Америки считают, что нездоровый рацион повышает риск развития злокачественных образований.

Для получения сведений ученые проанализировали данные об онкологических заболеваниях среди людей старше 20 лет. Также ученых интересовал их образ жизни, привычки и питание.

Оказалось, что пациенты предпочитают часто пить газированные напитки и кушать мясные продукты. Также в их рационе наблюдается нехватка фруктов, овощей, молочных блюд и цельнозерновых продуктов. Кроме того, пациенты употребляют спиртные напитки. Чаще всего людей вышеуказанной категории поражает рак прямой кишки.

Больше всего было зафиксировано случаев рака среди мужчин 45 – 64 лет, которые придерживались нездорового рациона.

Это не первое исследование, доказывающее связь между питанием и состоянием здоровья. Рацион может как навредить, так и принести здоровью пользу. Многое обусловлено набором продуктов питания.