Константин Эрнст признался, что считает себя обманутым после «Голоса. Дети»

Победа Микеллы Абрамовой в шестом сезоне «Голоса. Дети» возмутила всю Россию, пишет Woman. Из-за ее огромного отрыва от других финалистов (за Микеллу проголосовали рекордные 56,5% зрителей) руководитель Первого канала Константин Эрнст решил проверить результаты голосования. Мало кто верил, что данная проверка сможет кардинальным образом повлиять на итоги конкурса. Однако 16 мая представители Group-IB сообщили о фальсификации «Голоса». Тогда же представители «Первого» заявили, что в скором времени проведут внеплановый выпуск с финалистами проекта.

24 мая, в конце спецвыпуска «Голоса», Константин Эрнст появился на сцене и прокомментировал события последнего месяца.

«26 апреля случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми», — заявил Эрнст.

Глава главного российского телеканала заявил, что во время проверки результатов голосования готовился к любому повороту в данной ситуации. Он остался доволен новым финалом проекта. Напомним, победителями шестого сезона «Голоса» стали все 9 финалистов проекта, включая Микеллу Абрамову.

«Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — подчеркнул в своей речи руководитель Первого канала.