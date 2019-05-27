15 интересных фактов о магазинах Maxima, которые вы точно не знали

27 мая розничная сеть Maxima Eesti отмечает 15-й день рождения. Исполнительный директор предприятия Марко Пыдер говорит, что выгодные покупки, из-за которых хочется приходить в магазин снова, всегда были сильной стороной розничной сети, и они будут радовать людей и в дальнейшем. Вместе с коллективом он также благодарит всех тех, кто совершает необходимые для повседневной жизни покупки и поддерживает Maxima во всех уголках Эстонии.
- Первый магазин Maxima открылся 27 мая 2004 года в Тарту, на улице Калда;
- В этом году Maxima откроет свой первый магазин компактного формата Express в Старом городе Таллинна;
- В сеть входит 80 магазинов, из которых 56 это магазины шаговой; доступности Maxima X, 21 – супермаркеты Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX;
- Магазины Maxima ежедневно посещает более 170 000 человек;
- Maxima – это международная компания, которая действует на пяти разных рынках: в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Болгарии;
- Каждое лето Maxima традиционно предлагает 350 молодым людям от 15 лет возможность прийти и найти себе новых знакомых, полезно провести время на каникулах, приобрести новые знания, а заодно и впервые самостоятельно заработать деньги;
- В Maxima работает почти 4000 человек;
- В коллективе Maxima работает почти 1500 сотрудников возрастной категории 18-35 лет. Можно сказать, что рабочее место в Maxima ценится среди молодежи, которая любит разнообразие. В коллективе более 400 человек с ограниченной трудоспособностью;
- В соответствии со свежим исследованием CV-online Maxima Eesti входит в тридцатку лучших работодателей Эстонии;
- Карта клиента Maxima Aitäh есть в кошельке практически каждого жителя Эстонии. Карта клиента Maxima имеется примерно у 700 000 человек;
- Пользователи карты Aitäh собирают на нее покупательские бонусы. Самая крупная сумма бонусов составила в 2018 году 737,70 евро;
- Maxima Eesti принадлежит концерну розничной торговли Maxima Grupe, который является биржевым предприятием;
- В 2018 году консолидированный оборот Maxima Grupė вырос по сравнению с прошлым годом на 22,1 процент, достигнув 3,451 миллиарда евро;
- В 2018 году группа открыла более ста магазинов;
- В 2018 году концерн Maxima Grupe успешно провел эмиссию пятилетних облигаций общим объемом 300 миллионов евро.