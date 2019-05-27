15 интересных фактов о магазинах Maxima, которые вы точно не знали

27 мая розничная сеть Maxima Eesti отмечает 15-й день рождения. Исполнительный директор предприятия Марко Пыдер говорит, что выгодные покупки, из-за которых хочется приходить в магазин снова, всегда были сильной стороной розничной сети, и они будут радовать людей и в дальнейшем. Вместе с коллективом он также благодарит всех тех, кто совершает необходимые для повседневной жизни покупки и поддерживает Maxima во всех уголках Эстонии.