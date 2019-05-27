Видео: Тимати посвятил Децлу песню и спустя 18 лет помирился с его отцом
Российский исполнитель Тимати в память о скоропостижно скончавшемся рэпере Децле (наст. имя - Кирилл Толмацкий) записал специальную песню, которую исполнил в финале шоу «Песни» на ТНТ. Перед ее исполнением он связался с отцом Кирилла Александром Толмацким, чтобы получить благословение.
Композиция получила название «Мои слезы. В память о Децле».
Ее Тимати исполнил совместно с исполнителем SLAME. Песня имеет множество отсылок к творчеству Кирилла Толмацкова, а сам номер сопровождается видео, которое воспроизводит образ артиста в разные годы его творческого пути.
Текст, который произносит Тимати звучит, как исповедь и оправдание перед тем, кто был лучше него, но гордость не позволила лидеру Black Star признать это.
«Я вряд ли сказал бы все это в лицо тебе - гордость,
Но ты часть моей истории - именно молодость.
Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех,
А ты выбрал респект, музыку не для всех,
Прости, из меня вышел не очень друг,
Когда ты тонул, я видел, но не протянул круг,
Я так хотел всем доказать, что я теперь крутой, походу,
Но круче оказался тот, кто не бежит за модой!
Прости, молодо, было зелено,
Нужно было вытащить тебя, а мне было все равно,
Оказалось поздно, когда кружили вороны,
Прости, что не пришел к тебе на похороны...», - спел Тимати.
В завершении песни он драматично подытожил, что «кто-то теряет все, но остается легендой».
Фрагмент видео Тимати разместил на своей Instagram-странице, где написал: «Прости что не успел...».
Подписчики артиста были тронуты столь душевным куплетом и высказали надежду, что певец это исполнил искренне, а не ради пиара и хайпа.
Канал Super сообщил, что Тимати перед выступлением позвонил Толмацкому-старшему, чтобы тот разрешил использовать песню сына.
«У нас все эти годы были достаточно сложные отношения», - цитирует певца телеканал.
Александр Толмацкий дал рэперу свое благословение, а также выразил уверенность, что Тимати исполнит песню «более чем достойно». Продюсер также подчеркнул, что чаще будут звучать песни его сына, тем дольше сохранится память о нем.
Напомним,
Видео: Выступление Тимати и SLAME на шоу «Песни» на ТНТ
Напомним, хип-хоп исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля в Ижевске. Трагедия произошла в гримерке, сразу после выступления. У артиста остановилось сердце. Ему было всего 35 лет.