Видео: Тимати посвятил Децлу песню и спустя 18 лет помирился с его отцом

Композиция получила название «Мои слезы. В память о Децле».

Ее Тимати исполнил совместно с исполнителем SLAME. Песня имеет множество отсылок к творчеству Кирилла Толмацкова, а сам номер сопровождается видео, которое воспроизводит образ артиста в разные годы его творческого пути.

Текст, который произносит Тимати звучит, как исповедь и оправдание перед тем, кто был лучше него, но гордость не позволила лидеру Black Star признать это.

«Я вряд ли сказал бы все это в лицо тебе - гордость,

Но ты часть моей истории - именно молодость.

Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех,

А ты выбрал респект, музыку не для всех,

Прости, из меня вышел не очень друг,

Когда ты тонул, я видел, но не протянул круг,

Я так хотел всем доказать, что я теперь крутой, походу,

Но круче оказался тот, кто не бежит за модой!

Прости, молодо, было зелено,

Нужно было вытащить тебя, а мне было все равно,

Оказалось поздно, когда кружили вороны,

Прости, что не пришел к тебе на похороны...», - спел Тимати.

В завершении песни он драматично подытожил, что «кто-то теряет все, но остается легендой».

Фрагмент видео Тимати разместил на своей Instagram-странице, где написал: «Прости что не успел...».

Подписчики артиста были тронуты столь душевным куплетом и высказали надежду, что певец это исполнил искренне, а не ради пиара и хайпа.

Канал Super сообщил, что Тимати перед выступлением позвонил Толмацкому-старшему, чтобы тот разрешил использовать песню сына.

«У нас все эти годы были достаточно сложные отношения», - цитирует певца телеканал.

Александр Толмацкий дал рэперу свое благословение, а также выразил уверенность, что Тимати исполнит песню «более чем достойно». Продюсер также подчеркнул, что чаще будут звучать песни его сына, тем дольше сохранится память о нем.

Напомним,

Видео: Выступление Тимати и SLAME на шоу «Песни» на ТНТ