Несчастные случаи, которых следует опасаться согласно знаку Зодиака

Овен

Планета-покровитель провоцирует череду несчастных случаев, которые происходят с представителями этого знака Зодиака. Ввиду того, что Овны часто совершают необдуманные поступки, они становятся зачинщиками скандалов и драк. Поэтому есть вероятность получить ножевые ранения.

В домашних условиях они неосознанно сами себе наносят травмы. И все это происходит из-за неправильного обращения с режущими инструментами.

Телец

Тельцы всегда с большой осторожностью выполняют тяжелую работу, потому как интуитивно чувствуют, что могут пострадать. Но иногда из-за неосторожности страдает их спина.

Представители этого знака способны концентрировать свое внимание на выполнении любых действий, но стоит им только отвлечься, как происходит травма верхней части тела.

Еще Тельцам нужно проявлять особую осторожность при употреблении незнакомых блюд, так как есть возможность острого кишечного отравления.

Близнецы

Главная проблема Близнецов состоит в их быстром перемещении. Они настолько импульсивные и подвижные, что часто отвлекаются и не концентрируют свое внимание на безопасности. Такая беспечность приводит к неожиданным авариям.

Не стоит забывать и о дополнительных мерах предосторожности во время активного отдыха. Есть вероятность переломов и ушибов верхних и нижних конечностей. Основным уязвимым местом представителей этого знака является дыхательная система, поэтому о ней нужно особенно заботиться.

Рак

В силу своей тонкой душевной организации Раки часто подвержены депрессии и различным психическим расстройствам, а в отдельных случаях даже имеют суицидальные наклонности. Им свойственно находиться в угнетенном состоянии, что делает их настоящим магнитом, притягивающим несчастья.

Не факт, что Раки являются главными жертвами агрессивных лиц с маниакальными наклонностями. Однако они даже представить себе не могут, насколько сами провоцируют ситуацию. Поэтому так много представительниц этого знака зодиакального круга становятся жертвами сексуального насилия.

Лев

Представители этого знака Зодиака не представляют своей жизни без опасности и риска. Неудивительно, что они обожают экстремальные виды спорта, в которых есть шанс получить очередную порцию адреналина.

Любовь к большой скорости часто делает Львов виновниками аварий, и это происходит из-за невнимательности. Недостаточная осторожность повышает риск травматичности.

Дева

Осторожные Девы с рождения наделены чувством самосохранения, поэтому с особым вниманием относятся ко всем мерам безопасности. Однако

слишком щепетильно заботясь о своем здоровье, представители данного знака Зодиака часто занимаются самолечением, что приводит к нежелательным последствиям.

Им нужно следить со своим пищеварительным трактом, избегать отравлений и не употреблять продукты, качество которых вызывает сомнение.

Весы

К чему следует с большой осторожностью относиться Весам, так это к любовным романам. Они могут стать виновниками разборок на почве ревности, спровоцировать скандал и даже подвернуть сомнениям собственную верность. Весы обожают любовные приключения благодаря своей покровительнице Венере. И в результате их любвеобильности есть шанс заполучить венерическое заболевание.