«Осталось три месяца»: звезда «Экипажа» и «Чародеев» рассказала о смертельной опухоли

На шоу Малахова она впервые призналась, что смертельно больна. Исполнительница роли Алены в музыкальной комедии «Чародеи» уже больше двух лет борется с онкологическим заболеванием.

«Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы, осталось всего лишь три месяца". И стало так страшно! Так страшно! Умирать ведь не хочется...» – сказал она.

В итоге Яковлеву спас лечащий врач, вытянувший ее из депрессии. В итоге артистка начала бороться, и сейчас живет благодаря лекарствам, которые тяжело принимать. По признанию Елены, несколько лет назад ее кот постоянно давил лапой на одно и то же место, где, предположительно, росла опухоль, а затем животное умерло. Аналогичная ситуация произошла и с трехмесячным сыном этого кота.

«У меня жизнь была такая суматошная, что я только сейчас поняла, как коротка, какая крохотная жизнь. А никто не придумал, как умирать...» - заявила актриса.