Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка

О скором прибавлении в семье эстонская многоборка и просто красавица недавно сообщила в социальных сетях. Грете опубликовала снимок на шестом месяце беременности и написала: «Не могу дождаться встречи с новым членом семьи!»

Напомним, свадьба эстонской легкоатлетки Грете Шадейко и игрока в американский футбол Роберта Гриффина III состоялась в марте 2018 года, когда их дочери уже исполнилось восемь месяцев. Пара проживает в США, но часто гостит у родных Грете в Эстонии. В сентября у них должен родиться второй ребенок, как сообщили сами родители – это будет вторая девочка!