Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка
Проживающая в США эстонская многоборка Грете Гриффин (в девичестве Шадейко) и ее американский супруг Роберт Гриффин III осенью ждут пополнения.
25-летняя Грете выглядит просто сногсшибательно и поэтому радует поклонников свежими снимками с заметно округлившимся животом.
О скором прибавлении в семье эстонская многоборка и просто красавица недавно сообщила в социальных сетях. Грете опубликовала снимок на шестом месяце беременности и написала: «Не могу дождаться встречи с новым членом семьи!»
Напомним, свадьба эстонской легкоатлетки Грете Шадейко и игрока в американский футбол Роберта Гриффина III состоялась в марте 2018 года, когда их дочери уже исполнилось восемь месяцев. Пара проживает в США, но часто гостит у родных Грете в Эстонии. В сентября у них должен родиться второй ребенок, как сообщили сами родители – это будет вторая девочка!