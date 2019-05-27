Пн, 27.05.2019
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  • Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка

Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка
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A post shared by Grete Griffin (@gretegiii) on

Проживающая в США эстонская многоборка Грете Гриффин (в девичестве Шадейко) и ее американский супруг Роберт Гриффин III осенью ждут пополнения.

25-летняя Грете выглядит просто сногсшибательно и поэтому радует поклонников свежими снимками с заметно округлившимся животом. 

О скором прибавлении в семье эстонская многоборка и просто красавица недавно сообщила в социальных сетях. Грете опубликовала снимок на шестом месяце беременности и написала: «Не могу дождаться встречи с новым членом семьи!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ain’t no hood like motherhood🤰🏼❤️

A post shared by Grete Griffin (@gretegiii) on

Напомним, свадьба эстонской легкоатлетки Грете Шадейко и игрока в американский футбол Роберта Гриффина III состоялась в марте 2018 года, когда их дочери уже исполнилось восемь месяцев. Пара проживает в США, но часто гостит у родных Грете в Эстонии. В сентября у них должен родиться второй ребенок, как сообщили сами родители – это будет вторая девочка!

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