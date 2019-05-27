21-летняя девушка захотела сняться на фоне океана и... погибла!

Утром 19 мая Мишель Кейси со своим парнем прогуливалась по скалистому побережью, наслаждаясь видом, открывающимся на Тихий океан с горы Некани. Делая фото на память, девушка поскользнулась и упала с высоты 30 метров, сообщает Daily Mirror.

Падение затормозило дерево – если бы не оно, Мишель прямиком угодила бы в океан. Прибывшая на место бригада спасателей высвободила пострадавшую при помощи специальных тросов.

Девушка была без сознания, но еще дышала. Ее доставили в больницу на вертолете, но медикам, увы, не удалось спасти ей жизнь.

Сообщается, что Кейси стала донором и после смерти благодаря пересадке органов спасет жизнь двоим людям.

Мишель училась в университете, работала бариста в «Старбаксе», а на свой день рождения попросила друзей не дарить подарки, а перевести деньги в приют, который ищет новых хозяев собакам, пострадавшим от жестокого обращения.