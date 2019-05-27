Пн, 27.05.2019
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21-летняя девушка захотела сняться на фоне океана и... погибла!

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ФОТО: facebook.com/michelle.casey.5

Молодая жительница американского города Портленд, штат Орегон, во время съемки на обзорной площадке горы Некани сорвалась с нее и погибла, сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Тилламук.

Утром 19 мая Мишель Кейси со своим парнем прогуливалась по скалистому побережью, наслаждаясь видом, открывающимся на Тихий океан с горы Некани. Делая фото на память, девушка поскользнулась и упала с высоты 30 метров, сообщает Daily Mirror.

Падение затормозило дерево – если бы не оно, Мишель прямиком угодила бы в океан. Прибывшая на место бригада спасателей высвободила пострадавшую при помощи специальных тросов.

Девушка была без сознания, но  еще дышала. Ее доставили в больницу на вертолете, но медикам, увы, не удалось спасти ей жизнь.

Сообщается, что Кейси стала донором и после смерти благодаря пересадке органов спасет жизнь двоим людям.

Мишель училась в университете, работала бариста в «Старбаксе», а на свой день рождения попросила друзей не дарить подарки, а перевести деньги в приют, который ищет новых хозяев собакам, пострадавшим от жестокого обращения.

Она любила проводить время на пляже и наслаждаться прогулками на природе. Друзья описывают ее как жизнерадостную и добрую девушку.

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