Дочь Алсу впервые прокомментировала финал детского «Голоса»

«Огромное спасибо Первому каналу, руководству и организаторам, нашим лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом "Голос. Дети"! Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» –написала она в соцсетях.