Дочь Алсу впервые прокомментировала финал детского «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые прокомментировала спецвыпуск шоу «Голос. Дети» и поблагодарила «Первый канал» и наставников проекта.
«Огромное спасибо Первому каналу, руководству и организаторам, нашим лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом "Голос. Дети"! Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» –написала она в соцсетях.
Девочка поздравила всех участников детского «Голоса» с победой, поблагодарив всех, кто поддерживал ее.
Подписчики Микеллы поддержали ее в сложившейся ситуации.
«Из всей этой ситуации ты получила большой опыт и вышла с высоко поднятой головой. Молодец!» - пишут люди слова поддержки в интернете.
Напомним, что по итогам финала известного российского шоу «Голос. Дети» 26 апреля 2019 года победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако позднее оказалось, что ее результат в 56,5% голосов телезрителей стал результатом накрутки. В итоге «Первый канал» провел расследование с привлечением специалистов, и после того, как факт накрутки был подтвержден официально, аннулировал результаты голосования, объявив о выходе спецвыпуска передачи.