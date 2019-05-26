Вс, 26.05.2019
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  • Фото: на ERKKI Moeshow победила «Просто Капуста»

Фото: на ERKKI Moeshow победила «Просто Капуста»

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Вот уже в 32-й раз в Эстонии состоялось любимое всеми модное шоу студентов Эстонской Академии искусств. На ERKI Moeshow 2019 свои смелые коллекции показали талантливые и амбициозные молодые дизайнеры, пишет Elu24. Победителем нынешнего шоу стала Катрин Аасмаа со своей коллекцией «Просто Капуста».

По словам Катрин, на создание коллекции ее вдохновили капуста в огороде двоюродной тетушки. Капуста, как считает юный дизайнер, является ярким символом колхозов и сельского хозяйства вообще, а в тяжелые времена была и символом жизни. Модели Катрин - отсыл к моде 40-х годов прошлого века, когда вместо вечеринок женщинам приходилось трудиться в поле.

Смотрите потрясающую коллекцию!

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