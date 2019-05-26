Фото: на ERKKI Moeshow победила «Просто Капуста»

По словам Катрин, на создание коллекции ее вдохновили капуста в огороде двоюродной тетушки. Капуста, как считает юный дизайнер, является ярким символом колхозов и сельского хозяйства вообще, а в тяжелые времена была и символом жизни. Модели Катрин - отсыл к моде 40-х годов прошлого века, когда вместо вечеринок женщинам приходилось трудиться в поле.