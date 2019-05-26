Спортсменка и красавица Ленна Куурмаа приглашет в Хаапсалу

Ленна Куурмаа, которая недавно выпустила свой новый альбом 3X, выглядит лучше, чем когда-либо, и приглашает всех 19 июля на концерт в Хаапсалу, где она сыграет со своей группой, рассказывает Elu24. Певица записала видео, в котором