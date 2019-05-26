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  • Спортсменка и красавица Ленна Куурмаа приглашет в Хаапсалу

Спортсменка и красавица Ленна Куурмаа приглашет в Хаапсалу

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Ленна Куурмаа

ФОТО: Matti Kämärä

Ленна Куурмаа, которая недавно выпустила свой новый альбом 3X, выглядит лучше, чем когда-либо, и приглашает всех 19 июля на концерт в Хаапсалу, где она сыграет со своей группой, рассказывает Elu24. Певица записала видео, в котором

Ленна - одна из трех певиц, которые выступают 19 июля в первый день концерта «Рок в Хаапсалу» во дворе замка. Вместе с Ленной выступят исполнительница соул и джаза Кати Мелуа и звезда литовского арт-рока Юрга.

Второй день мероприятия станет днем баллад. Такие известные певцы как Крис Де Бург, британский рокер Джеймс Моррисон и эстонский певец Стефан порадуют зрителей.

В третий раз праздник Rock in Haapsalu собирает гостей летних ночей с хорошим музыкальным вкусом. Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi.

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