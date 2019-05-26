Дочь Лужкова купила недвижимость в Нью-Йорке

В США Ольга Лужкова занималась «изучением пиратства» в «New York University», - пишет telegram-канал «Футляр от виолончели». - Гламурной выпускнице KLC School of design было тесно на 59 метрах лофта художника-абстракциониста Джексона Поллока с мансардой и камином.

Поэтому наследница богатейшей россиянки Елены Батуриной и экс-мэра Москвы приобрела еще 74 кв. метров с новым камином за $1,46 млн по соседству с актрисой Умой Турман. В квартире находятся спальня, ванная, кухня со всей нужной бытовой техникой, мансарда, и камин.