Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть «горячим» фото

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила поиграть со своими подписчиками в Instagram в игру о фактах о себе. Актриса опубликовала пост, где написала восемь фактов о себе, среди которых есть один неверный. Подписчикам же необходимо понять, какой является ложью. Вариант ответа желающим сыграть со звездой предложено писать в комментариях, сообщает Topnews.