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  • Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть «горячим» фото

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть «горячим» фото
И предложила поиграть

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Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила поиграть со своими подписчиками в Instagram в игру о фактах о себе. Актриса опубликовала пост, где написала восемь фактов о себе, среди которых есть один неверный. Подписчикам же необходимо понять, какой является ложью. Вариант ответа желающим сыграть со звездой предложено писать в комментариях, сообщает Topnews.

При этом пост Михалкова сопроводила очередным горячим снимком. Звезда предстала перед фолловерамм с черном слитном купальнике, находясь по пояс в бассейне Marina Bay Singapore. 

«Поиграем? Я сейчас напишу 8 фактов о себе, один из которых ложный Угадайте какой

1. В моем воспитании активно принимала участие моя бабушка

2. Я училась на филологическом факультете

3. снималась в сериале

4. Никогда не доила корову

5. Я однажды водила танк

6. Обожаю переодеваться и примерять различные образы

7. Поступила в театральный не с первого раза

8. Родилась в маленьком городке Верхняя Пышма», - написала Михалкова.

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Подписчики тут же принялись оставлять в комментариях к снимку свои вариант ответов. Однако правильным Михалкова пообещала дать завтра.

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