Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть «горячим» фото
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила поиграть со своими подписчиками в Instagram в игру о фактах о себе. Актриса опубликовала пост, где написала восемь фактов о себе, среди которых есть один неверный. Подписчикам же необходимо понять, какой является ложью. Вариант ответа желающим сыграть со звездой предложено писать в комментариях, сообщает Topnews.
При этом пост Михалкова сопроводила очередным горячим снимком. Звезда предстала перед фолловерамм с черном слитном купальнике, находясь по пояс в бассейне Marina Bay Singapore.
«Поиграем? Я сейчас напишу 8 фактов о себе, один из которых ложный Угадайте какой
1. В моем воспитании активно принимала участие моя бабушка
2. Я училась на филологическом факультете
3. снималась в сериале
4. Никогда не доила корову
5. Я однажды водила танк
6. Обожаю переодеваться и примерять различные образы
7. Поступила в театральный не с первого раза
8. Родилась в маленьком городке Верхняя Пышма», - написала Михалкова.
Подписчики тут же принялись оставлять в комментариях к снимку свои вариант ответов. Однако правильным Михалкова пообещала дать завтра.