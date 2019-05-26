«Самые близкие люди»: беременная дочь Хворостовского поделилась фото со свадьбы

На свадьбу Марии и ее избранника — фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса — собралась вся семья Хворостовского. Поздравить молодых приехали родные брат и сестра невесты, дети артиста от второго брака и его вдова Флоренс.

«Я так благодарна за то, что рядом с нами есть самые близкие люди, и чувствуют присутствие тех, кого больше нет с нами», — написала растроганная Мария.