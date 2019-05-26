Вс, 26.05.2019
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Лазарев отреагировал на новость о прибавлении в его семье

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Сергей Лазарев

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

26 мая Telegram-канал «Только никому», который специализируется на сплетнях о звездах российского шоу-бизнеса, сообщил о том, что у Лазарева появилась дочь. По словам авторов публикации, информацией поделился анонимный источник, которому о прибавлении якобы рассказал сам Сергей, пишет Пятый канал.

Однако новость о повторном отцовстве Сергея Лазарева, похоже, была известна всем, кроме самого артиста. К ситуации певец подошел с юмором — в сторис в Instagram Лазарев опубликовал совместное фото с сыном. На снимке у именитого отца крайне удивленное лицо. Никита же выглядит недовольным и крутит пальцем у виска. Но официально никаких комментариев от Лазарева или его представителей получить не удалось. Если пять лет назад 36-летний певец уже скрыл появление на свет сына, то почему бы ему и сейчас не сделать то же самое? 

Сергей Лазарев с сыном

ФОТО: Instagram

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