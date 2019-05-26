«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика

Подписчики Настасьи Самбурской были крайне удивлены, увидев в микроблоге актрисы видео, где она со слезами на глазах лежала на краю дивана. Многие подумали, что с артисткой произошло несчастье. Сквозь всхлипы и стоны из речи Самбурской стало понятно — звезда сериала «Универ» переживает из-за семейных проблем.

По словам Настасьи, недавно нашелся отец, с которым она не общалась 13 лет. Он приехал к дочери слепой на оба глаза и попросил о помощи. Забыв все обиды, Настасья купила родственнику дом, а также взяла все расходы по содержанию отца на себя.

«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?» — недоумевала актриса.

Звезда говорит о том, что за ней гоняются работники телевидения и предлагают деньги за съемки — актрису просят подробнее рассказать о том, что происходит в ее жизни. Но Самбурской противны такие предложения — она хочет заниматься творчеством, а ней «хайпить» на собственной персоне.

Отметим, что в начале года Настасья неожиданно разоткровенничалась и рассказала о непростых семейных отношениях: в детстве отец избивал будущую актрису. По словам Настасьи, мать предпочитала не вмешиваться в их общение. Звезда пыталась наладить отношения дома: разговаривала с родителями и объясняла им, что так больше продолжаться не может, но все попытки были тщетны.

«Вопреки тому, что пытались сделать мои родители, я стала тем, кем сейчас являюсь. А они хотели вырастить из меня ничтожество», — сквозь слезы призналась Самбурская.

Настасье пришлось длительное время посещать психолога, чтобы проработать и отпустить ситуацию с родственниками. «Они меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым», — отмечала Самбурская.