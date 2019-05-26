«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика

Настасья Самбурская рассказала о том, что нашла отца, с которым не общалась много лет, и сейчас обеспечивает его. Артистке тяжело простить издевательства, которые родственник устраивал ей в детстве, но дочь все равно помогает ему, пишет Стархит.
Подписчики Настасьи Самбурской были крайне удивлены, увидев в микроблоге актрисы видео, где она со слезами на глазах лежала на краю дивана. Многие подумали, что с артисткой произошло несчастье. Сквозь всхлипы и стоны из речи Самбурской стало понятно — звезда сериала «Универ» переживает из-за семейных проблем.
По словам Настасьи, недавно нашелся отец, с которым она не общалась 13 лет. Он приехал к дочери слепой на оба глаза и попросил о помощи. Забыв все обиды, Настасья купила родственнику дом, а также взяла все расходы по содержанию отца на себя.
Звезда говорит о том, что за ней гоняются работники телевидения и предлагают деньги за съемки — актрису просят подробнее рассказать о том, что происходит в ее жизни. Но Самбурской противны такие предложения — она хочет заниматься творчеством, а ней «хайпить» на собственной персоне.
Отметим, что в начале года Настасья неожиданно разоткровенничалась и рассказала о непростых семейных отношениях: в детстве отец избивал будущую актрису. По словам Настасьи, мать предпочитала не вмешиваться в их общение. Звезда пыталась наладить отношения дома: разговаривала с родителями и объясняла им, что так больше продолжаться не может, но все попытки были тщетны.
Ранее звезда «Универа» говорила, что старается не общаться с мамой и папой и избегает встречи с ними. По словам актрисы, если у нее проблемы, то она обращается к знакомым или друзьям, которые всегда готовы прийти на помощь.