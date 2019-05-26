Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах

Журналист стала продюсером двух проектов. Один из них — сериал про отношения актеров, снимающихся в фильмах для взрослых. На производство уже выделены десятки тысяч евро, и, возможно, Тина Канделаки вскоре покажет зрителям результат работы, пишет Стархит.
От российской компании Тине поступило предложение о создании необычного материала. Это будет история отношений порноактеров. Канделаки также уточнила, что ей заказали и оплатили пилотные эпизоды двух проектов. К слову, первый выпуск одного из них уже отснят.
Канделаки не стала сообщать названия новых картин. «В этой истории меня заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу», — коротко рассказала журналист. Детали второго проекта, заказанного видеосервисом, Канделаки и вовсе раскрывать отказалась.
Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично. Сервис с прошлого года обсуждает с разными продюсерами нестандартную идею, но не каждый бизнесмен готов был взяться за историю актеров, играющих в фильмах для взрослых.