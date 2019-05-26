Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах

От российской компании Тине поступило предложение о создании необычного материала. Это будет история отношений порноактеров. Канделаки также уточнила, что ей заказали и оплатили пилотные эпизоды двух проектов. К слову, первый выпуск одного из них уже отснят.

Канделаки не стала сообщать названия новых картин. «В этой истории меня заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу», — коротко рассказала журналист. Детали второго проекта, заказанного видеосервисом, Канделаки и вовсе раскрывать отказалась.