Вс, 26.05.2019
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  • Вот это ножки! 45-летняя Высоцкая ввела в экстаз подписчиков сником в шортах

Вот это ножки! 45-летняя Высоцкая ввела в экстаз подписчиков сником в шортах

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Супруга 81-летнего Андрея Кончаловского поделилась с подписчиками новыми снимками, которые были сделаны во время каникул, сообщает Teleprogramma.pro.

45-летняя Юлия Высоцкая на личной страничке в Instagram опубликовала свежие кадры, поделившись своим впечатлением от отдыха в Италии. На снимках супруга 81-летнего Андрея Кончаловского запечатлена в полосатой кофте и белых шортах.

«Рыбачка Соня как-то в мае… Прошло всего пять дней с тех пор, как мы уехали из Генуи, а кажется, это было в другой жизни», — сетует актриса.

Фото Юлии Высоцкой оценили порядка 27 тысяч человек. Кадры импровизированной фотосъемки телеведущей понравились и экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой.

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