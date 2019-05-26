Вот это ножки! 45-летняя Высоцкая ввела в экстаз подписчиков сником в шортах

45-летняя Юлия Высоцкая на личной страничке в Instagram опубликовала свежие кадры, поделившись своим впечатлением от отдыха в Италии. На снимках супруга 81-летнего Андрея Кончаловского запечатлена в полосатой кофте и белых шортах.

«Рыбачка Соня как-то в мае… Прошло всего пять дней с тех пор, как мы уехали из Генуи, а кажется, это было в другой жизни», — сетует актриса.