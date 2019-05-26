Звезда «Обитаемого острова» попал в психушку

По его словам, на начало работы со Степановым актер находился в эпицентре внимания к своей персоне.

«Звонили с рекламными предложениями, приглашали стать лицом аптек. Звонили с предложением сняться в клипе в образе героя-любовника. Везде предлагали неплохие деньги - от пяти до 15 000 евро за съемочный день. Однако с Василием оказалось очень сложно договориться – у него даже не было мобильного телефона, потому что его банально нечем было оплачивать. Приходилось ездить к нему домой. А жил он с мамой, мягко говоря, в скромных условиях», - вспоминает Чибисов в интервью изданию «Дни.ру».

Он считает большой проблемой для Степанова то, что он очень эффектно выглядит в кадре, но совсем не может говорить. Из-за этого его даже пришлось переозвучивать в «Обитаемом острове».

«Недавно его пригласили сняться в фильме о танках, но с половины картины убрали – режиссер понял, что не справится с этим артистом», - отметил он.

Букинг-директор предполагает, что обратная сторона мира российского кино сильно разочаровала Степанова, окончившего техникум физической культуры и спорта.

«Он даже не представлял, какие нравы царят по ту сторону кадра. Оказалось, там многие вещи решаются через постель, так же получают роли. Если ты гей, у тебя априори больше шансов попасть в проект, переспав с кем-то. Василий так не хотел, поэтому для него было шоком, когда приглашали на квартиры к режиссерам, где происходили гей-оргии... Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту», - сказал Чибисов, предположив, что после пережитого стресса Василий мог попасть в психиатрическую лечебницу с шизофренией.

Также на психическое состояние артиста мог повлиять неудачный роман с девушкой.

«Случилась глубочайшая депрессия. Мать возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, но эффекта не было – приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии», - сказал он, напророчив при этом большой актерский потенциал Степанову.

Чибисов раскрыл и тайну загадочного «падения» Василия с балкона, произошедшее весной 2017 года. По словам Чибисова, никакого несчастного случая и последовавших страшных травм на самом деле не было.

«Это пиар, придуманный его знакомой актрисой с целью заработка. Потом еще и брат Василия взял на себя функции его пресс-секретаря. Рассчитывал, что тот станет источником дохода, но также потерпел неудачу», - рассказал изданию букинг-директор.