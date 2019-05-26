Звезда «Обитаемого острова» попал в психушку

Журналисты попытались выяснить подробности жизни известного актера Василия Степанова, сыгравшего звездную роль в фильме Бондарчука, рассказывает Topnews.
СМИ узнали подробности жизни известного по фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» актера Василия Степанова. О том, как сейчас себя чувствует артист рассказал букинг-директор концертного агентства Кирилл Чибисов, помогавший в свое время Василию трудоустроиться.
«Звонили с рекламными предложениями, приглашали стать лицом аптек. Звонили с предложением сняться в клипе в образе героя-любовника. Везде предлагали неплохие деньги - от пяти до 15 000 евро за съемочный день. Однако с Василием оказалось очень сложно договориться – у него даже не было мобильного телефона, потому что его банально нечем было оплачивать. Приходилось ездить к нему домой. А жил он с мамой, мягко говоря, в скромных условиях», - вспоминает Чибисов в интервью изданию «Дни.ру».
«Недавно его пригласили сняться в фильме о танках, но с половины картины убрали – режиссер понял, что не справится с этим артистом», - отметил он.
Букинг-директор предполагает, что обратная сторона мира российского кино сильно разочаровала Степанова, окончившего техникум физической культуры и спорта.
«Он даже не представлял, какие нравы царят по ту сторону кадра. Оказалось, там многие вещи решаются через постель, так же получают роли. Если ты гей, у тебя априори больше шансов попасть в проект, переспав с кем-то. Василий так не хотел, поэтому для него было шоком, когда приглашали на квартиры к режиссерам, где происходили гей-оргии... Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту», - сказал Чибисов, предположив, что после пережитого стресса Василий мог попасть в психиатрическую лечебницу с шизофренией.
Также на психическое состояние артиста мог повлиять неудачный роман с девушкой.
«Случилась глубочайшая депрессия. Мать возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, но эффекта не было – приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии», - сказал он, напророчив при этом большой актерский потенциал Степанову.
Чибисов раскрыл и тайну загадочного «падения» Василия с балкона, произошедшее весной 2017 года. По словам Чибисова, никакого несчастного случая и последовавших страшных травм на самом деле не было.
«Это пиар, придуманный его знакомой актрисой с целью заработка. Потом еще и брат Василия взял на себя функции его пресс-секретаря. Рассчитывал, что тот станет источником дохода, но также потерпел неудачу», - рассказал изданию букинг-директор.