Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале

Известная российская телеведущая Виктория Боня попала в список самых популярных блогеров во всем мире. В Каннах модель посетила церемонию World Bloggers Awards, на которой познакомилась со звездами с разных уголков планеты.

Организаторы мероприятия выбрали самых влиятельных блогеров в 22 номинациях. Были названы популярные представители в мире моды, красоты, спорта и даже политики. Боне жюри присудили награду за миллионное количество подписчиков в Instagram.

Впрочем, чтобы заслужить такую армию фанатов, теледиве приходится трудиться не покладая рук, пишет Teleprogramma.pro. С момента своего прибытия в Канны светская львица поучаствовала не в одной съемке и примерила не один роскошный наряд. По словам телеведущей, во Франции ей поступило множество предложений о работе в самых разных проектах, которые она с радостью приняла.