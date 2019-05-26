Вс, 26.05.2019
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Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале

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Виктория Боня

ФОТО: Instagram

Российскую телеведущую признали одним из самых влиятельных блогеров в мире, сообщает Пятый канал.

Известная российская телеведущая Виктория Боня попала в список самых популярных блогеров во всем мире. В Каннах модель посетила церемонию World Bloggers Awards, на которой познакомилась со звездами с разных уголков планеты.

Организаторы мероприятия выбрали самых влиятельных блогеров в 22 номинациях. Были названы популярные представители в мире моды, красоты, спорта и даже политики. Боне жюри присудили награду за миллионное количество подписчиков в Instagram.

Впрочем, чтобы заслужить такую армию фанатов, теледиве приходится трудиться не покладая рук, пишет Teleprogramma.pro. С момента своего прибытия в Канны светская львица поучаствовала не в одной съемке и примерила не один роскошный наряд. По словам телеведущей, во Франции ей поступило множество предложений о работе в самых разных проектах, которые она с радостью приняла.

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