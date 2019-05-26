Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов снова вместе: что известно о «Плане Б»

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выйдет новое шоу «План Б», в котором примут участие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Если за время проекта они не смогут найти вторую половинку, то им придется стать парой, пишет Стархит.
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не перестает искать любовь: она старалась построить отношения с Романом Гриценко, а также была главной героиней шоу «Замуж за Бузову». Все эти попытки потерпели неудачу, а телеведущая продолжает повторять, что ей надоело быть одной, и она готова создать семью.
Теперь ей выпадет шанс найти возлюбленного на проекте «План Б», который выйдет в эфир телеканала ТНТ этой осенью. Главной героиней шоу станет Ольга, и певица вновь будет искать себе пару из числа выбранных кандидатов. Но главная изюминка кроется в другом — соведущим программы станет Тимур Батрутдинов, с которым Бузова также может построить отношения.
По условиям проекта, если за время шоу Ольга и Тимур не смогут найти себе вторую половинку, то им нужно будет стать парой по-настоящему.
В конце зимы стало известно о том, что создатели шоу «Холостяк» не смогли найти подходящего героя для нового сезона, поэтому съемки проекта отложили. Кроме того, долгое время ходили слухи о том, что на ТНТ выйдет второй сезон «Замуж за Бузову», но и эта информация никак не подтвердилась.
Отметим, что Тимур Батрутдинов принимал участие в съемках третьего сезона шоу «Холостяк» и тогда выбрал Дарью Канануху, с которой на протяжении нескольких месяцев пытался строить отношения. Позже выяснилось, что из-за плотного рабочего графика юмориста пара приняла решение расстаться. А в 2018-м резиденту Comedy Club вновь предлагали стать новым «Холостяком», но он отказался.
СМИ уже второй год пишут о тайном романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Сами звезды подогревают интерес к отношениям, публикуя фотографии с совместного отдыха, а также с походов на светские мероприятия. Один из снимков юморист даже подписал с намеком на чувства между артистами.
Поклонники Бузовой уже давно сватают телеведущую за шоумена, называя его достойным претендентом. Да и сам 41-летний Батрудтинов говорит о том, что устал быть один и хочет завести семью. Возможно, ожидания окружающих оправдаются, когда артисты представят новый проект на телевидении.