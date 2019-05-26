Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов снова вместе: что известно о «Плане Б»

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не перестает искать любовь: она старалась построить отношения с Романом Гриценко, а также была главной героиней шоу «Замуж за Бузову». Все эти попытки потерпели неудачу, а телеведущая продолжает повторять, что ей надоело быть одной, и она готова создать семью.

Теперь ей выпадет шанс найти возлюбленного на проекте «План Б», который выйдет в эфир телеканала ТНТ этой осенью. Главной героиней шоу станет Ольга, и певица вновь будет искать себе пару из числа выбранных кандидатов. Но главная изюминка кроется в другом — соведущим программы станет Тимур Батрутдинов, с которым Бузова также может построить отношения.

По условиям проекта, если за время шоу Ольга и Тимур не смогут найти себе вторую половинку, то им нужно будет стать парой по-настоящему.

В конце зимы стало известно о том, что создатели шоу «Холостяк» не смогли найти подходящего героя для нового сезона, поэтому съемки проекта отложили. Кроме того, долгое время ходили слухи о том, что на ТНТ выйдет второй сезон «Замуж за Бузову», но и эта информация никак не подтвердилась.

Отметим, что Тимур Батрутдинов принимал участие в съемках третьего сезона шоу «Холостяк» и тогда выбрал Дарью Канануху, с которой на протяжении нескольких месяцев пытался строить отношения. Позже выяснилось, что из-за плотного рабочего графика юмориста пара приняла решение расстаться. А в 2018-м резиденту Comedy Club вновь предлагали стать новым «Холостяком», но он отказался.

СМИ уже второй год пишут о тайном романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Сами звезды подогревают интерес к отношениям, публикуя фотографии с совместного отдыха, а также с походов на светские мероприятия. Один из снимков юморист даже подписал с намеком на чувства между артистами.

«Два главных холостяка ищут свои половины. Уважаемые половины, если не найдетесь в ближайшее время, то мы с Олей поженимся. Это угроза. Время пошло», — заявил Тимур.

Юмориста и певицу уже давно подозревают в романе // Фото: Instagram