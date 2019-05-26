LimonЭксклюзивФото и видео: легендарная рок-группа «Браво» зажгла в ТаллиннеФото и видео: легендарная рок-группа «Браво» зажгла в ТаллиннеСтиляги из Москвы!Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии26 мая 2019, 0:55В субботу вечером, 25 мая, группа «Браво» отыграла в эстонской столице концерт, посвященный своему 35-летию.Поклонников легендаврной группы ожидала обширная программа, состоящая из хитов всех лет. Смотрите галерею! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариибравоталлинн