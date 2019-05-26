Потап подарил Насте Каменских самолет

— У меня самый лучший муж на свете, — говорит Каменских. Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на окружение звезд, Потап подарил своей супруге воздушное судно в день свадьбы. Каменских не могла сдержать эмоций от такого роскошного подарка.

Напомним, пара долго держала свои отношения в секрете и до последнего не афишировала предстоящую свадьбу. Даже приглашения на торжество были зашифрованы, а гостей попросили держать язык за зубами. Позднее стало известно, что Потап и Настя все же поженились.