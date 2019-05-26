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Потап подарил Насте Каменских самолет
Пара улетела в свадебное путешествие

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Свадьба Потапа и Насти

ФОТО: Instagram

В свадебное путешествие артисты отправились вместе со своими подругами — Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой.

Молодожены Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолете. Об этом сообщается на странице Потапа в Instagram, пишет Лайф.

— У меня самый лучший муж на свете, — говорит Каменских. Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на окружение звезд, Потап подарил своей супруге воздушное судно в день свадьбы. Каменских не могла сдержать эмоций от такого роскошного подарка.

Потап и Настя

ФОТО: Instagram

Напомним, пара долго держала свои отношения в секрете и до последнего не афишировала предстоящую свадьбу. Даже приглашения на торжество были зашифрованы, а гостей попросили держать язык за зубами. Позднее стало известно, что Потап и Настя все же поженились.

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