Анфисе Чеховой сделали предложение прямо на съемках

В студии ток-шоу Борис Корчевников признался светской львице, что, будучи подростком, обожал передачи с ее участием. Особо его фантазию будоражили выпуски проекта «Секс с Анфисой Чеховой». По словам шоумена, его гостья с тех пор совсем не изменилась. «Вы прекрасны! Вы потрясающе выглядите», – восхищался ведущий шоу «Судьба человека».

41-летняя светская львица рассказала, что сохранить молодость ей помогает здоровый образ жизни и йога. Она даже уговорила Бориса вместе попробовать самые простые позы. Корчевников с удовольствием откликнулся на предложение Чеховой: послушно вставал на карачки, выгибал спину и стоял на одной ноге.

После ведущий программы «Судьба человека» выяснил, что его гостья интересуется нумерологией. По словам Чеховой, благодаря этой системе она «просчитала» себе новое имя и добилась успеха.

Родители нарекли ее Александрой и нежно называли Шурочкой. Однако собственное имя будущую знаменитость не устраивало, ей казалось, что оно приносит одни несчастья. И Александра Корчунова стала Анфисой Чеховой.

В выпуске программы «Судьба человека» знаменитость рассказала об отношениях с актером Гурамом Баблишвили. «Влюбилась без памяти. Это была любовь, от которой не отмахаться. Он очень дикий был, гордый. Укрощала его со страшной силой. Он был совершенно не готов к отношениям. А я всегда готова», – призналась Анфиса Чехова.

По словам телеведущей, Гурама раздражало, что его возлюбленную многие считают секс-символом. Он требовал от избранницы покорности, преданности и скромности. «Ему не нравилось все, начиная от моего декольте глубокого и заканчивая моим лидерским темпераментом», – поделилась звезда.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили поженились только через пять лет после начала романа. К сожалению, два года спустя их брак рухнул. В студии шоу Анфиса Чехова призналась, что муж изменял ей.

Знаменитость также рассказала, что родственники Баблишвили не готовы были принять ее. Рядом с сыном они хотели видеть невинную девушку из Грузии, а не сексуальную теледиву. Поэтому, когда она забеременела, ситуация накалилась. Чехова призналась, что мамам женихов никогда не нравилась. По словам светский львицы, она полностью завладевает вниманием мужчины, и это вызывает ревность.

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников отметил, что его мама также недолюбливала его невест, однако для Анфисы, скорее всего, сделает исключение. «Это пока я не стала вашей женой», – улыбнулась светская львица. После шоумен добавил, что родительница так сильно хочет женить его, что уже на все согласна. Борис намекнул, что гостья может рассматривать это как предложение руки и сердца.