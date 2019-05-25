«Голая и кривая»: оголившуюся Гагарину затравили в сетях за плагиат

На снимке Гагарина сидит на корточках в черных шортах, при этом ее верх полностью оголен, а к спине пририсованы крылья.

«Это лето будет жарким», - гласит подпись к посту с обложкой с началом сингла.

Однако подписчики Полины и ее супруга, а по совместительству фотографа той самой обложки Дмитрия Исхакова, раскритиковали за плагиат обложки Наталии Орейро альбома Turmalina, выпущенного в 2002 году.

«Голая и кривая — вся в Бузову», «Очень хочется, чтобы чуток Полина поела», «Ну, уже не знает, как привлечь еще внимание к себе», «А что плохого, если тебя сравнивают с НЕСРАВНЕННОЙ Наталией Орейро??? А вообще, Полину и не сравнивают. Сравнивают обложки. А знаете почему? Потому что с Орейро рядом никто не стоял, поэтому сравнивать Орейро с кем-то, это да, глупо. До ее уровня из наших звезд никто не дорос», «Очень похоже на обложку Орейро, альбом TURMALINA....))))», «Прям как Наталья Орейро», - пишут подписчики Гагариной.

Примечательно, что супруг Гагариной в публикации к обложке тут же осек всех хейтеров от комментариев с отсылкой к Орейро.

«Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой @gagara1987 спасибо большое @timoninamakeup @nastyatihonovahair @aartamon вы самые крутые.

P.S. Хейтеры автоматически идут в жопу, пожалуйста. С ОРЕЙРО так же просьба не беспокоить», - написал Исхаков.

Также фанатам не особо понравилась новая песня. Многие считают, что Гагариной нужно вернуться к Валерию Меладзе, ведь именно у него появились новые песни, которые стали мега-популярными. При этом преданные фанаты не могут дождаться, когда же состоится премьера этого сингла.