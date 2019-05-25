В моде леггинсы, которые абсолютно ничего не скрывают

Стоимость пикантных брючек составляет всего £ 20. Представлены в двух цветах: лаймовом и неоново-оранжевом. «Хватит ли у тебя смелости надеть их?» - гласит описание модели.

Daily Star упоминает, что вещица пользуется спросом, так что смелых девушек предостаточно. В самом деле, владелица леггинсов получает максимальную возможность выставить напоказ свою фигуру.

На рекламных фото модель надела под лосины S-стринги, оставляющие бедра обнаженными. Если кто-то скромничает – может носить леггинсы с шортами. А самый экстремальный вариант предполагает полное отсутствие нижнего белья. Самые интимные части тела, как отмечают производители, можно заклеить блестящими стикини. Максимально обнаженные ягодицы – один из главных трендов 2019. Однако фотографии брюк в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию.