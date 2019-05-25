Почему стюардесса прячет руки, когда встречает пассажиров?

Проходя на посадку в самолет, вы, вероятно, замечали, что девушки в форме встречают пассажиров с неизменной улыбкой и строго спрятанными за спиной руками. Можно предположить, что эта поза является корпоративным стандартом, но нет: она не зависит ни от авиакомпании, ни от аэропорта, ни от города вылета. Любопытные туристы наверняка задавались вопросами: почему и зачем бортпроводницы прячут руки от пассажиров?

Все гениальное просто!

Оказывается, перед вылетом, еще до того, как по громкой связи вас попросят отключить мобильные и проверить ремни безопасности, стюардесса должна пересчитать пассажиров и узнать, все ли поднялись на борт. Как справиться с задачей максимально незаметно, чтобы не нервировать людей? Специально для этого придумали небольшое устройство — кликер.

Кликер — максимально простой прибор, получивший название благодаря характерному звуку, издаваемому при нажатии. Один клик — один зашедший на борт пассажир.