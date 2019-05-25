Летят парой: к Земле несется огромный астероид со своим спутником

25 мая 2019 года астероид 1999 KW4 — он же 66391 — пройдет на минимальном расстоянии от Земли, - предупредили в NASA. Астероид — бинарный, то есть двойной. Летит не один, а вместе со своим спутником.

Основное тело — огромно: от полутора до двух километров в поперечнике. Точно пока не известно. Спутник — меньше: примерно в три раза. Каждого из них хватило бы на глобальную катастрофу. А двойного удара и подавно.

Астероид был обнаружен в 1999 году, в 2001 удалось получить его радарное изображение, включая «довесок». Орбита астероида эллиптическая, один оборот вокруг Солнца он совершает за 186 дней.