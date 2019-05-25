Сб, 25.05.2019
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  • Фото: главный альфа-самец страны Март Хельме покрасил волосы в фиолетовый цвет

Фото: главный альфа-самец страны Март Хельме покрасил волосы в фиолетовый цвет

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В начале недели на правительственных переговорах по бюджету министр внутренних дел Март Хельме удивил новым цветом волос: затылочная часть политики-консерватора теперь покрашена в фиолетовый цвет.

Портал Elu24 неоднократно пробовал связаться с Мартом Хельме, чтобы расспросить его о новом цвете волос, но безрезультатно: звонки на мобильный телефон он сбрасывал, а на электронные письма не отвечал.

Поэтому в настоящий момент остается загадкой, что побудило политика пойти на такой смелый шаг. Возможно, Март Хельме прислушался к словам экспертов моды, которые назвали мистический лиловый цвет одним из главных трендов этой весны. В любом случае эпатажный политик попал в десятку.

Напомним, что 15 мая на инфочасе Рийгикогу он назвал себя яркой личностью и альфа-самцом.

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