«Актриса или проститутка?»: Леру Кудрявцеву назвали виновницей отставки вице-канцлера Австрии

Российская телеведущая Лера Кудрявцева написала в своем Instagram полный возмущения пост, в котором рассказала, что одна из австрийских газет назвала ее виновницей отставки вице-канцлера Австрии.
В итоге издание Österreich Zeitung выпустило материал, в котором говорится о возможной встрече Штрахе с «проституткой», за услуги которой были якобы заплатили 600 000 евро.
«Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде», - возмущается блондинка.
Подписчики Леры Кудрявцевой поделились своим мнением по поводу случившегося.
«Я бы даже озадачился перевести всю эту пургу))», - отмечает mf_agent.
«Про тебя снимут наших «Мстителей» )», - иронизирует Гарик Харламов.
«Я хотела бы пояснить. В тексте говорится о двух версиях. Так сказать, «а кто же эта незнакомка?» Одна версия от немецкого блогера, что это наша Лера. А другой «эксперт» говорит, что это была латвийская хобби-проститутка. Поэтому слово «проститутка» не к Лере относится. Учите немецкий, господа», - объяснила iraleo88.
«Так это же круто!!!» - поддержала Лолита Милявская.