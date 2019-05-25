«Актриса или проститутка?»: Леру Кудрявцеву назвали виновницей отставки вице-канцлера Австрии

Напомним, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявила о своем уходе 18 мая. В качестве причины называлась видеозапись, судя по которой в 2017 году Штрахе заключил тайную сделку с якобы с племянницей российского олигарха, пообещав ей доступ к государственным контрактам в обмен на поддержку.

В итоге издание Österreich Zeitung выпустило материал, в котором говорится о возможной встрече Штрахе с «проституткой», за услуги которой были якобы заплатили 600 000 евро.

Публикацию иллюстрирует фотография Леры Кудрявцевой, а в тексте статьи с подзаголовком «Актриса или проститутка?» напрямую можно найти ее имя и возраст.

«Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде», - возмущается блондинка.

Подписчики Леры Кудрявцевой поделились своим мнением по поводу случившегося.

«Я бы даже озадачился перевести всю эту пургу))», - отмечает mf_agent.

«Про тебя снимут наших «Мстителей» )», - иронизирует Гарик Харламов.

«Я хотела бы пояснить. В тексте говорится о двух версиях. Так сказать, «а кто же эта незнакомка?» Одна версия от немецкого блогера, что это наша Лера. А другой «эксперт» говорит, что это была латвийская хобби-проститутка. Поэтому слово «проститутка» не к Лере относится. Учите немецкий, господа», - объяснила iraleo88.

«Так это же круто!!!» - поддержала Лолита Милявская.