Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

На этой неделе важно не таить обиду друг на друга, а избавляться от нее. В противном случае вы можете остаться в таком состоянии на довольно долгий срок. Когда весна переходит в лето, энергетика меняется, появляется новая динамика, что в первую очередь отражается на сфере любви и отношений. Однако внезапной удачи ожидать пока рано: Венера в Тельце, а он, как известно, не любит импровизаций. Не спешите принимать скоропалительных решений: подходите ко всему неспешно.

Овен

Астрологи советуют Овнам прямо с понедельника настраиваться на серьезный лад. Ходить на свидания, рассматривать все поступающие предложения, предлагать свою помощь, поддерживать партнера, искать решения совместных проблем — где-то среди всего этого можно неожиданно найти источник любви. Тем, кто еще не готов проявлять себя столь активно, рекомендуется постигать любовную грамоту, набираясь опыта для будущих побед.

Телец

Наступающая неделя — время Тельцов. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает им начать осуществление своих желаний, касающихся личной жизни, ведь это станет началом светлой полосы в жизни. Особое внимание заслуживают среда и пятница. Астрологи прогнозируют рост обаяния и удачи в эти даты и советуют сделать шаги навстречу партнеру — он (или она) ответит взаимностью.

Близнецы

В личной жизни Близнецов наступит временное затишье. Планеты сгруппировались в Тельце, чтобы на следующей неделе двинуться в созвездие Близнецов. Так что, пользуясь моментом, можно отдохнуть от серых будней и набраться сил. Астрологи советуют наслаждаться романтикой так, как вы привыкли: ходить по клубам, ужинать при свечах, отдыхать на природе — каждому свое.

Рак

Раки окажутся на пороге открытий и перемен, которые вот-вот ворвутся в их повседневность. По прогнозам астрологов, грядут события, которые потребуют большой активности и личной инициативы. Если имеются планы по поводу того, как изменить свою жизнь — можно их реализовывать со вторника по пятницу. В это время Венера поможет воплотить самые смелые желания.

Лев

Львам не стоит расслабляться. Грядущая неделя будет связана не с гармонией, а с работой над отношениями . Если возникают сложности с обсуждением проблем, можно попробовать намекнуть или подойти издалека. Главное — донести свои опасения о тревожных проблемах. Одиноких Львов бурное развитие событий может выбить из колеи, но тут уж ничего не попишешь — Солнце в Близнецах, а значит, нужно подготовиться к неоднозначным ситуациям.

Дева

На этой неделе Девы будут близки к тому, чтобы стать счастливее. Луна поделится гармоничной энергетикой в понедельник, вторник, пятницу и на выходных, а значит, пришло время планировать свадьбу, покупать кольца и бронировать отель. Если сфера любви на этой неделе неактуальна, вложить свои силы лучше всего в работу.

Весы