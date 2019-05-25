Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

Взять правильный курс на любовь поможет любовный гороскоп. Астрологи рассказали, чего от нас ждут звезды на заключительной неделе мая, и дали отличные советы для каждого знака Зодиака.
На этой неделе важно не таить обиду друг на друга, а избавляться от нее. В противном случае вы можете остаться в таком состоянии на довольно долгий срок. Когда весна переходит в лето, энергетика меняется, появляется новая динамика, что в первую очередь отражается на сфере любви и отношений. Однако внезапной удачи ожидать пока рано: Венера в Тельце, а он, как известно, не любит импровизаций. Не спешите принимать скоропалительных решений: подходите ко всему неспешно.
Овен
Астрологи советуют Овнам прямо с понедельника настраиваться на серьезный лад. Ходить на свидания, рассматривать все поступающие предложения, предлагать свою помощь, поддерживать партнера, искать решения совместных проблем — где-то среди всего этого можно неожиданно найти источник любви. Тем, кто еще не готов проявлять себя столь активно, рекомендуется постигать любовную грамоту, набираясь опыта для будущих побед.
Телец
Наступающая неделя — время Тельцов. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает им начать осуществление своих желаний, касающихся личной жизни, ведь это станет началом светлой полосы в жизни. Особое внимание заслуживают среда и пятница. Астрологи прогнозируют рост обаяния и удачи в эти даты и советуют сделать шаги навстречу партнеру — он (или она) ответит взаимностью.
Близнецы
В личной жизни Близнецов наступит временное затишье. Планеты сгруппировались в Тельце, чтобы на следующей неделе двинуться в созвездие Близнецов. Так что, пользуясь моментом, можно отдохнуть от серых будней и набраться сил. Астрологи советуют наслаждаться романтикой так, как вы привыкли: ходить по клубам, ужинать при свечах, отдыхать на природе — каждому свое.
Рак
Раки окажутся на пороге открытий и перемен, которые вот-вот ворвутся в их повседневность. По прогнозам астрологов, грядут события, которые потребуют большой активности и личной инициативы. Если имеются планы по поводу того, как изменить свою жизнь — можно их реализовывать со вторника по пятницу. В это время Венера поможет воплотить самые смелые желания.
Лев
На этой неделе Девы будут близки к тому, чтобы стать счастливее. Луна поделится гармоничной энергетикой в понедельник, вторник, пятницу и на выходных, а значит, пришло время планировать свадьбу, покупать кольца и бронировать отель. Если сфера любви на этой неделе неактуальна, вложить свои силы лучше всего в работу.
Весы
Весов ждет неделя мистики. Астрологи советуют настроиться на духовные поиски, познание высших смыслов: аспекты Венеры с серьезными планетами 28, 29, 31 мая и 1 июня принесут ответы на давние вопросы. Любые сакральные знания будут в руках Весов. Получится преуспеть в астрологии, гадании, психологии и применить эти хитрости для обретения любви.
Скорпион
Марс активен в Раке, а значит, Скорпионы рискуют потратить нервы на совершенно ненужные споры и остаться без поддержки любимого человека. Астрологи советуют быть осторожнее в словах и выводах, а лучше вообще переключиться с подозрений на развитие. Тут поджидает куда больше приятных эмоций. Ночные свидания, прогулки по цветущим улицам, разговоры до утра, закаты и рассветы — сплошная романтика.
Стрелец
Продолжается время, которое можно назвать сложным из-за нахождения Марса в Раке. Несвойственная эмоциональность, чувствительность и отсутствие трезвости в мыслях может не раз подтолкнуть к опрометчивым решениям и обидным словам в адрес второй половинки. Временный кризис, который, увы, бывает у всех, нужно пройти с гордо поднятой головой. Отдушину можно найти в медитации.
Водолей
На этой неделе жизнь Водолеев будет крутиться вокруг семейных дел или вопросов, связанных с общими деньгами. Особо острые темы поднимать не стоит, внимание лучше направить на достижение гармонии в паре. Одиночество в период усиленной Венеры противопоказано, поэтому если рядом никого нет, необходимо спланировать время так, чтобы познакомиться с кем-то и попробовать построить что-то общее.
Рыбы
Венера, усиленная в Тельце, и Луна, активная на этой неделе, намекают Рыбам, что пришло время обновить романтические связи. Звезды очень благосклонны к новым знакомствам, ритуалам на любовь, перепискам, звонкам. Главное — не замыкаться в себе, иначе можно упустить свое счастье.