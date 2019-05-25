Жить вечно — реально? Пять научных способов воскрешения

Возобновился обмен веществ, перезапустилась иммунная система, и самое главное — нервные клетки снова начали передавать друг другу сигналы. А ведь прошло уже четыре часа с момента «зарегистрированной» смерти.

Заморозка

Впервые человек на это решился в 1967 году. Это был американский профессор психологии Джеймс Бедфорд. В 73 года учёного скосил рак лёгкого. Его тело обработали специальным защитным раствором, поместили сначала в сухой лёд (–79 по Цельсию), а потом в жидкий азот, то есть заморозили градусов эдак до двухсот.

С тех пор передовики крионики отмечают тот знаменательный день — 12 января — как «день Бедфорда». И сколько скептики ни обвиняют их в мошенничестве и шарлатанстве, от них продолжает веять смертным холодом: в Штатах ждут своего часа уже несколько сотен тел, да и в России уже больше 15 лет следуют этой моде — более 50 россиян покоятся в специальных камерах.

Всех этих людей отправили в морозильник уже после того, как у них констатировали смерть мозга. Без этого никак: скажут, убийство. И вся надежда криоконсерваторов — что наука дойдет до умения заново запускать работу серого вещества. Так что недавний эксперимент со свиньёй для них — повод для ликования.

Клонирование самого себя

Строго говоря, речь не о воскрешении, а о создании запасной копии самого себя. Но будете ли это вы?

Как это делается? Самый популярный способ — «перенос ядра»: из оплодотворенной яйцеклетки удаляется ядро, а на его место помещается ДНК человека, которому нужна собственная копия. Так, например, клонировали шотландскую овечку Долли.

Только внимание: в гнельлоых странах это запрещено. Но не навсегда, а до того момента, когда законодательно установят порядок работы с этой биотехнологией. А пока можно сдать свою ДНК в швейцарский банк. Действительно в швейцарский. Платишь 400 долларов, и они сохраняют твой геном и еще гигабайт информации о тебе, чтобы твой будущий клон узнал о своём происхождении.

Я — компьютер

Швейцарские ученые предлагают еще один способ добиться вечной жизни — перенести личность в виртуальный мир. То есть совсем. В компьютер. Эту идею продвигает IBM вместе с исследователями из Лозанны. Проект называется Blue Brain Project — «Голубой разум».

Задача такая — просканировать все участки мозга и перенести все данные на электронный носитель. Даже наука новая появилась — сеттлеретика (от settler — «переселенец»). Но есть одно сложнейшее препятствие — ученые пока не добрались до полного понимания, что такое наше сознание и как его можно куда-то перенести или воссоздать.

Запах травы, тепло солнца

Представьте, что вы носите сенсорный костюм, который записывает всё. Всё, что вы испытываете. Что видите, слышите, чувствуете. И после вашего ухода это останется где-то в инфотеке, а потом нейрокомпьютер воспроизведет ваши чувства, реакции и сохранит их на чипе, который останется лишь поместить в новое, искусственное тело. Окажетесь ли в этом теле именно вы? Кто знает. Но авторы идеи — гении из «Российского трансгуманистического движения» — называют это «цифровым бессмертием».

Создание сверхлюдей

Такой план есть у внушительного сообщества докторов наук под названием «Россия-2045». План вполне конкретный, пошаговый:

1 — искусственное тело и искусственный мозг;

2 — искусственное тело и вживлённый в него мозг человека;

3 — искусственное тело и искусственный мозг с перенесённым в них сознанием конкретного человека;

4 — тела из нанороботов и тела-голограммы.

Почему 2045? Потому что умные люди из этого общества предрекают, что именно тогда наступит то самое будущее, которым нас пугают в фантастическом кино: искусственный интеллект, киборги, самовоспроизводящиеся машины и прочее. То есть нормальной жизни осталось, собственно, лет 25.