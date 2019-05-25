Сын Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой давно сидит на очень строгой диете. Как признавался сам Филипп, он потреблял всего лишь 2000 калорий в день, в результате чего за короткий срок похудел на 40 килограмм. Такие эксперименты с питанием всегда сказываются на здоровье.

Недавно Филиппа Васильева госпитализировали. После жесткой диеты его организм дал серьезный сбой: произошло кровоизлияние в левый глаз, и он перестал видеть. Близкие артиста волнуются, что Филипп не сможет восстановить зрение.

О состоянии звезды кино рассказал Стас Садальский. Он поделился печальной новостью по просьбе самого сына Васильевой.

«Только что сделали укол в глаз и положили в больницу», — передал Садальский.

Филипп Васильев может лишиться глаза // Фото: Instagram

Филипп Васильев принял решение предупредить поклонников, что неправильное питание влечет очень тяжелые последствия для организма. Он призвал подписчиков хорошо подумать перед тем, как сильно худеть. «Предупреждение: диетами сегодня никого не удивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то, что радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу», — отметил сын Татьяны Васильевой.

Актер признался, что не ожидал тяжелых последствий, когда ограничил рацион питания. Филипп высказал слова благодарности клинике, в которую был госпитализирован. Сын известной актрисы очень надеется, что врачи смогут вернуть ему зрение.

«Даже не узнать. Сколько людей ушло из-за диет», «Не узнала даже», «Не красит мужчин такая худоба», — написали шокированные печальной новостью пользователи. Они поддержали артиста и пожелали ему как можно скорее выздороветь. К слову, некоторые из поклонников крайне отрицательно высказались о питании Филиппа, не понимая, для чего актер с хорошей фигурой так терзает организм.