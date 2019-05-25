Сын Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

Филипп Васильев давно экспериментирует с питанием и практикует жесткие диеты. Ситуация настолько усугубилась, что актера госпитализировали, и теперь он может лишиться одного глаза. За самочувствие артиста переживают его близкие и друзья, пишет Стархит.
Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой давно сидит на очень строгой диете. Как признавался сам Филипп, он потреблял всего лишь 2000 калорий в день, в результате чего за короткий срок похудел на 40 килограмм. Такие эксперименты с питанием всегда сказываются на здоровье.
Недавно Филиппа Васильева госпитализировали. После жесткой диеты его организм дал серьезный сбой: произошло кровоизлияние в левый глаз, и он перестал видеть. Близкие артиста волнуются, что Филипп не сможет восстановить зрение.
О состоянии звезды кино рассказал Стас Садальский. Он поделился печальной новостью по просьбе самого сына Васильевой.
Филипп Васильев принял решение предупредить поклонников, что неправильное питание влечет очень тяжелые последствия для организма. Он призвал подписчиков хорошо подумать перед тем, как сильно худеть. «Предупреждение: диетами сегодня никого не удивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то, что радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу», — отметил сын Татьяны Васильевой.
Актер признался, что не ожидал тяжелых последствий, когда ограничил рацион питания. Филипп высказал слова благодарности клинике, в которую был госпитализирован. Сын известной актрисы очень надеется, что врачи смогут вернуть ему зрение.
«Даже не узнать. Сколько людей ушло из-за диет», «Не узнала даже», «Не красит мужчин такая худоба», — написали шокированные печальной новостью пользователи. Они поддержали артиста и пожелали ему как можно скорее выздороветь. К слову, некоторые из поклонников крайне отрицательно высказались о питании Филиппа, не понимая, для чего актер с хорошей фигурой так терзает организм.
В тяжелой ситуации Филиппа поддерживает семья. Напомним, что сейчас он женат на коллеге Марией Болонкиной. Супруга в ноябре 2016 года родила Васильеву дочь, которую пара назвала Миррой. У актера также растут два сына от первой возлюбленной Анастасии Бегуновой.