После первого свидания поклонник преподнес Дане Борисовой роскошный подарок

У теледивы Даны Борисовой, похоже, закончилась черная полоса жизни. Женщина смогла побороть свою зависимость, помирилась с юной дочерью, а теперь активно устраивает свою личную жизнь. Одно из последних свиданий завершилось для Даны оглушительным успехом — мужчина подарил ей iPhone после первой же встречи.

О том, что звезда собирается на свидание вслепую, Борисова рассказала на своей странице в Instagram, похваставшись небесно-голубым твидовым платьем. Позднее в беседе с изданием StarHit Дана поделилась и результатами этой встречи.

По словам ведущей, ее поклонник без ума от поэзии. Встреча прошла в кафе с литературным названием, а после ужина пара посетила музей Пушкина.

«Поэзия — это то, что он очень любит, весь вечер читал мне Расула Гамзатова. А еще подарил десятый iPhone», — похвасталась Борисова.