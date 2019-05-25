Матильда Шнурова в роскошном черном платье произвела фурор в Каннах

Бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда успела засветиться на 72-м Каннском кинофестивале и своим ярким и элегантным образом покорила присутствующих.

Петербургская бизнес-леди опубликовала короткое видео из роскошного отеля перед выходом в свет. На кадрах запечатлена реакция мужчины, который едва не свернул шею. Это отметили и подписчики Матильды: