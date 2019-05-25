Сб, 25.05.2019
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Матильда Шнурова в роскошном черном платье произвела фурор в Каннах
Все сворачивали шеи!

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Матильда Шнурова

ФОТО: Instagram

От шикарного образа бывшей супруги Сергея Шнурова не могли оторвать глаз даже опытные мужчины, пишет Пятый канал.

Бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда успела засветиться на 72-м Каннском кинофестивале и своим ярким и элегантным образом покорила присутствующих.

Петербургская бизнес-леди опубликовала короткое видео из роскошного отеля перед выходом в свет. На кадрах запечатлена реакция мужчины, который едва не свернул шею. Это отметили и подписчики Матильды:

«Взгляд мужчины говорит громче всяких слов»;

«У деда сейчас будет инфаркт)))»;

«Дядя слюну пустил»;

«Даже дядька глаз оторвать не смог, в его-то возрасте!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#cannesfilmfestival

Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)

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