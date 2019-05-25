Известная эстонская модель Диана Хапрова восхитила новой фотосессией
Эстонская модель Диана Хапрова, каждая фотография которой в социальных сетях становится фетишем для многих поклонников, снялась в очередной, пронизанной чувственностью и эротикой фотосессии.
«Я поработала с замечательным эстонским дизайнером Майей Луллу - на мне ее топы, - рассказывает Диана. - Фотографом был несравненный Максим Богданец, мой образ создавала Рийна Богданец. Мне всегда очень спокойно и комфортно работать с этой командой, они профессионалы высочайшего уровня».
Диана заинтриговал, добавив, что фотосессия завершилась «парочкой очень пикантных фотографий, но их покажем чуть позже». Ждем развязки интриги!