Известная эстонская модель Диана Хапрова восхитила новой фотосессией

«Я поработала с замечательным эстонским дизайнером Майей Луллу - на мне ее топы, - рассказывает Диана. - Фотографом был несравненный Максим Богданец, мой образ создавала Рийна Богданец. Мне всегда очень спокойно и комфортно работать с этой командой, они профессионалы высочайшего уровня».