Сб, 25.05.2019
Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Известная эстонская модель Диана Хапрова восхитила новой фотосессией

Известная эстонская модель Диана Хапрова восхитила новой фотосессией
Она совершенна!

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Эстонская модель Диана Хапрова, каждая фотография которой в социальных сетях становится фетишем для многих поклонников, снялась в очередной, пронизанной чувственностью и эротикой фотосессии.

«Я поработала с замечательным эстонским дизайнером Майей Луллу - на мне ее топы, - рассказывает Диана. - Фотографом был несравненный Максим Богданец, мой образ создавала Рийна Богданец. Мне всегда очень спокойно и комфортно работать с этой командой, они профессионалы высочайшего уровня».

Диана заинтриговал, добавив, что фотосессия завершилась «парочкой очень пикантных фотографий, но их покажем чуть позже». Ждем развязки интриги!

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