Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»

Татьяна Кравченко — известная актриса, которая начинала карьеру с работы в театре. На ее счету много ролей в кино, но широкую известность 65-летняя артистка получила после съемок в сериале «Сваты», сыграв роль Валентины Будько. Кравченко признается, что довольна работой в сериале, хотя за ее плечами были съемки и у именитых режиссеров. Ее ничуть не обижает, если на улицах города ее называют Валентиной.

«Конечно, мы похожи: обе заводные, шумные, обе по происхождению — украинки. Кстати, походку и манеру разговора я скопировала у своей мамы. Когда признаюсь в этом, она ворчит, что вовсе не такая, мол, она — городская женщина, а Валюха — деревенская», — делится Кравченко.

Ей очень понравилось работать с коллегами по проекту, среди которых Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Даниил Белых, Анатолий Васильев. Кравченко приходилось терпеть ограничения ради роли, но ее это не смущало.

«Я каждый раз очень ждала новых съемок в «Сватах». Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», — рассказала Татьяна.

Татьяна с партнером по «Сватам» Федором Добронравовым // Фото: Кадр из сериала

Кравченко, урожденная Яковлева, родилась в 1953 году в Донецке. В 10 лет будущая актриса узнала, что отец на самом деле ее отчим: случайно увидела справку об удочерении. В 1971-м мама отпустила Татьяну в Москву. Женщина сама мечтала стать актрисой, так что не препятствовала дочери в получении творческого образования.

«Первым делом я ринулась в Школу-студию МХАТ, о которой давно мечтала. Знала, что ее окончили многие любимые артисты, в том числе обожаемая мною Татьяна Доронина. Но там объявили, что курс уже набран. Тогда сдала экзамен в Театральное училище имени Щепкина. Год там проучилась, а потом все-таки добилась своего — поступила в Школу-студию. Такое счастье тогда было, не передать словами! Никаких трудностей не замечала. Мы учились, репетировали, любили. Параллельно работала уборщицей в парикмахерской, так что денег хватало. Чудесное время было», — вспоминает Кравченко.

Много лет актриса посвятила служению в «Ленкоме». Именно в тот период она и сменила фамилию. В театре было немало Яковлевых, поэтому Татьяна и стала Кравченко, взяв фамилию прабабшуки. Звезда работала с известными режиссерами, которые многому ее научили.