Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»

Работа в популярном сериале принесла славу многим актерам. Всенародную любовь завоевала и Татьяна Кравченко. Она призналась, что огорчилась, когда окончились съемки. Ради этой роли артистка пошла на многое, пишет Стархит.
Татьяна Кравченко — известная актриса, которая начинала карьеру с работы в театре. На ее счету много ролей в кино, но широкую известность 65-летняя артистка получила после съемок в сериале «Сваты», сыграв роль Валентины Будько. Кравченко признается, что довольна работой в сериале, хотя за ее плечами были съемки и у именитых режиссеров. Ее ничуть не обижает, если на улицах города ее называют Валентиной.
«Конечно, мы похожи: обе заводные, шумные, обе по происхождению — украинки. Кстати, походку и манеру разговора я скопировала у своей мамы. Когда признаюсь в этом, она ворчит, что вовсе не такая, мол, она — городская женщина, а Валюха — деревенская», — делится Кравченко.
Ей очень понравилось работать с коллегами по проекту, среди которых Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Даниил Белых, Анатолий Васильев. Кравченко приходилось терпеть ограничения ради роли, но ее это не смущало.
Кравченко, урожденная Яковлева, родилась в 1953 году в Донецке. В 10 лет будущая актриса узнала, что отец на самом деле ее отчим: случайно увидела справку об удочерении. В 1971-м мама отпустила Татьяну в Москву. Женщина сама мечтала стать актрисой, так что не препятствовала дочери в получении творческого образования.
«Первым делом я ринулась в Школу-студию МХАТ, о которой давно мечтала. Знала, что ее окончили многие любимые артисты, в том числе обожаемая мною Татьяна Доронина. Но там объявили, что курс уже набран. Тогда сдала экзамен в Театральное училище имени Щепкина. Год там проучилась, а потом все-таки добилась своего — поступила в Школу-студию. Такое счастье тогда было, не передать словами! Никаких трудностей не замечала. Мы учились, репетировали, любили. Параллельно работала уборщицей в парикмахерской, так что денег хватало. Чудесное время было», — вспоминает Кравченко.
Много лет актриса посвятила служению в «Ленкоме». Именно в тот период она и сменила фамилию. В театре было немало Яковлевых, поэтому Татьяна и стала Кравченко, взяв фамилию прабабшуки. Звезда работала с известными режиссерами, которые многому ее научили.
«Олег Иванович Янковский много дельных советов мне давал. Однажды на репетиции обнялись с ним на сцене, а я перед этим дома что-то с чесноком съела. Так он потом меня наставлял: «Раньше из императорских театров за такое выгоняли! Не смей есть чеснок перед работой!» Запомнила на всю жизнь», — призналась Кравченко в интервью изданию «Только звезды!».