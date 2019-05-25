Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова: «Муж жил со мной из жалости»

39-летняя Наталья Краснова — звезда телешоу и одна из самых популярных блогеров России. Ее страница в микроблоге насчитывает 2 миллиона подписчиков. Артистка покорила публику искрометным юмором и умением перевоплощаться. Однако звезда не может похвастаться успехами в личной жизни.

Краснова была замужем дважды, и каждый раз получала от отношений только разочарование. Ее первым супругом стал игрок в КВН Александр Алымов. Пару объединила любовь к юмору, а вот в браке им оказалось не до смеха. И хотя Наталья подарила мужу двоих сыновей, союз не выдержал испытания бытом. Мужчина часто «пропадал» с друзьями, перестал уделять внимание жене и детям. О тяжелом опыте семейной жизни Краснова рассказала в шоу Тодоренко «Пятница с Региной».

«Последней каплей стал неадекватный момент. Он сказал: «Я живу с тобой из жалости». Когда живешь с человеком, работаешь на трех работах, а он «пропадает» где-то постоянно и еще такое говорит! Я решила, что пора заканчивать», — поделилась Наталья Краснова.

Наталья изменяла первому мужу // Фото: Instagram

Жестокие слова мужа глубоко ранили артистку. Она решила, что больше не позволит себя унижать. Наталья призналась, что изменила Александру. «Было дело. Нелегко оставаться одной и понимать, что у тебя есть муж, но ты ему не нужна. У него есть друзья, спиртное, творчество, а ты одна с детьми, — объясняла блогер в эфире шоу. — Он был моложе на 10 лет и восторженно на меня смотрел: «Ой, ты была на телеке!».

Встретив хоккеиста Дерона Куинта, Наталья надеялась, что сможет стать для него идеальной женой. Но и этот брак вскоре потерпел крах. Спортсмен упивался славой, позволяя себе пользоваться любовью фанаток. «Когда ты — известный человек, всегда будут предложения от противоположного пола, — сказала звезда. — Если какие-то проблемы начинались в семье, поклонницы всегда были готовы его утешить. А он не чурался утешаться».