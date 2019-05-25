Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова: «Муж жил со мной из жалости»

Популярная телезвезда и блогер рассказала о неудачных браках. Ее первый муж — игрок КВН Александр Алымов перестал уделять внимание семье и говорил супруге жестокие слова. А брак со спортсменом распался из-за его измен, рассказывает Стархит.
39-летняя Наталья Краснова — звезда телешоу и одна из самых популярных блогеров России. Ее страница в микроблоге насчитывает 2 миллиона подписчиков. Артистка покорила публику искрометным юмором и умением перевоплощаться. Однако звезда не может похвастаться успехами в личной жизни.
Краснова была замужем дважды, и каждый раз получала от отношений только разочарование. Ее первым супругом стал игрок в КВН Александр Алымов. Пару объединила любовь к юмору, а вот в браке им оказалось не до смеха. И хотя Наталья подарила мужу двоих сыновей, союз не выдержал испытания бытом. Мужчина часто «пропадал» с друзьями, перестал уделять внимание жене и детям. О тяжелом опыте семейной жизни Краснова рассказала в шоу Тодоренко «Пятница с Региной».
Жестокие слова мужа глубоко ранили артистку. Она решила, что больше не позволит себя унижать. Наталья призналась, что изменила Александру. «Было дело. Нелегко оставаться одной и понимать, что у тебя есть муж, но ты ему не нужна. У него есть друзья, спиртное, творчество, а ты одна с детьми, — объясняла блогер в эфире шоу. — Он был моложе на 10 лет и восторженно на меня смотрел: «Ой, ты была на телеке!».
Встретив хоккеиста Дерона Куинта, Наталья надеялась, что сможет стать для него идеальной женой. Но и этот брак вскоре потерпел крах. Спортсмен упивался славой, позволяя себе пользоваться любовью фанаток. «Когда ты — известный человек, всегда будут предложения от противоположного пола, — сказала звезда. — Если какие-то проблемы начинались в семье, поклонницы всегда были готовы его утешить. А он не чурался утешаться».
Наталья призналась, что видела интимные переписки мужа с любовницами. Оказалось, Дерон крутил роман с четырьмя женщинами. «Тогда я была просто на иждивении у богатого хоккеиста, абсолютно зависела финансово, а так не должно быть. Женщины, будьте хоть немного самостоятельными. Чтобы мужик думал «она со мной не из-за денег, а потому что ей нужен я», — сделала вывод звезда.